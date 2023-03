Trabalho de Martínez facilitado por "matéria prima fabulosa"

Portugal goleou as seleções do Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0) nos primeiros dois jogos qualificação para o Euro2024 e da era Roberto Martínez. O novo selecionador português apostou no sistema de três centrais e o antigo internacional português Fernando Meira "gostou de ver", mas considera que a nova tática "terá de ser testada com adversários de outro nível para se ver se é a que serve melhor à seleção". No global foram "duas vitórias esperadas e duas goleadas conseguidas com alguns períodos de bom futebol" - 10 golos marcados e zero sofridos.

Os jogadores destacaram o bom ambiente e os métodos do novo selecionador português, mas, para o antigo defesa central, o técnico espanhol ainda está a "apalpar" terreno e a perceber o comportamento de cada jogador em campo e no balneário, "porque o espírito de grupo é fundamental" até porque esse foi "o principal problema dele na Bélgica, não saber gerir o balneário". Os dois primeiros jogos "foram bons para o novo selecionador testar os jogadores, rodar a equipa e perceber a qualidade daqueles que jogaram".

Dos 26 convocados, Martínez utilizou 23 em dois jogos e com essa novidade de mudar de terceiro central de um jogo para o outro. Gonçalo Inácio estreou-se pela seleção no primeiro encontro e foi para a bancada no segundo, cedendo o lugar a António Silva ao lado de Rúben Dias e Danilo.

E já "era expectável" que o técnico espanhol fosse jogar com três jogadores no centro da defesa, não só porque era assim que atuava a Bélgica, mas porque chamou seis atletas para essa posição: "Foi evidente de mais que ele iria jogar assim."E isso é bom porque, na opinião do agora empresário de jogadores, de 44 anos, "Portugal conseguiu ultrapassar a carência de centrais, que a certa altura era evidente", e tem agora uma "oferta de excelência a nível qualitativo e quantitativo". O novo sistema vai dar mais tempo de jogo aos jovens como António Silva, Gonçalo Inácio, Diogo Leite e outros, numa altura em que é preciso pensar no "pós-Pepe".

A jogar assim, "a seleção tem mais qualidade na saída de bola, na forma como enquadra e encara cada lance" e, como se viu nas duas partidas, os centrais perceberam que tem de haver muito foco e concentração também nas ações individuais.

Um banco forte

O leque de opções faz "meio trabalho a Roberto Martínez", segundo Fernando Meira: "A matéria prima é fabulosa, em qualidade e quantidade. Vejamos: sai o Cristiano Ronaldo e entra o Gonçalo Ramos, sai o Bernardo Silva e entra o Otávio, sai o João Félix e entra o Rafael Leão e por aí aí fora. O banco é forte seja com quem for. Pode-se mesmo dizer que nesta altura o selecionador só tem de gerir e encontrar o melhor sistema, convocar os melhores jogadores e escolher um onze, que será forte jogue quem jogar."

Para o antigo internacional português (54 internacionalizações), essa será aliás uma dor de cabeça que Martínez não se importará de ter, dizendo mesmo que em relação à Bélgica, Portugal tem mais e melhores opções para cada posição no campo. E ainda "tem Cristiano Ronaldo com a influência habitual e um papel muito importante".

Meira rebateu ainda a ideia do 3+2 defensivo representar o futebol moderno, por ser assim que jogam muitas das melhores equipas europeias: "Isso é subjetivo e por isso digo que o sistema tem de ser testada contra equipas de outro nível e que obriguem a maior flexibilidade. O Real Madrid não joga assim e é a melhor equipa da Europa, que venceu a Champions e o Mundial de clubes. Em Portugal o Sporting joga bem nesse sistema."

Dar liberdade a Bernardo

Tal como fez no comando da Bélgica com Hazard e De Bruyne, Martínez inverteu um pouco os papéis de Bernardo Silva e Bruno Fernandes. O médio do United jogou mais colado a João Palhinha, e Bernardo mais solto para criar, brilhar e destacar-se individualmente. "Frente ao Liechtenstein, Portugal jogou de forma muito previsível. Os únicos jogadores que deram largura foram os laterais [João Cancelo e Raphaël Guerreiro] e quando tens dois laterais a dar largura acontece aquilo que vimos no Portugal-Marrocos do Mundial 2022 (derrota, por 1-0), a bola circula da direita para a esquerda, do meio para a esquerda, volta ao meio e roda para a direita.. .e não conseguimos ser incisivos", explicou o antigo central.

Insistir em chegar à baliza pelo meio não funcionou e facilitou a vida ao Liechtenstein, segundo Meira, e, por isso, a goleada ficou-se nos 4-0: "A apontar alguma coisa nestes dois jogos seria isso, se há algo a apontar quando dás duas goleadas." Já frente ao Luxemburgo, a variabilidade do jogo entre linhas e a tal largura resultaram numa goleada maior.

Olhando para o grupo (além do Liechtenstein e Luxemburgo é ainda integrado por Eslováquia, Bósnia Herzegovina e Islândia), Fernando Meira não tem dúvidas que "Portugal vai passar em primeiro e de forma antecipada, contrariando o já tradicional uso da calculadora para fazer contas ao apuramento e será um candidato a venceu o Euro 2024".

