Toulouse conquista Taça com goleada mas pode não ir à Europa

O cabo-verdiano Logan Costa marcou o primeiro golo do Toulouse logo aos quatro minutos e fez o segundo golo da mesma forma, antes de o holandês Dallinga marcar dois golos a apenas meia hora do fim do jogo no Estádio de França.

Zakaria Aboukhlal fechou o triunfo memorável do Toulouse no final da segunda parte, depois de Ludovic Blas ter marcado o golo de consolação para o Nantes.

Apesar de um triunfo histórico, e de o vencedor da Taça de França se qualificar para a fase de grupos da Liga Europa, o Toulouse corre o risco de não poder jogar na Europa na próxima época. Isto se o AC Milan se qualificar para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa, uma vez que ambos os clubes são propriedade da empresa de investimento norte-americana RedBird Capital Partners.

Segundo os regulamentos da UEFA entidade alguma pode ter dois clubes a participar na mesma edição das competições de futebol de clubes europeus. No entanto, já houve um precedente com o RB Leipzig e o Red Bull Salzburgo.

Cabo-verdiano Logan Costa festeja o primeiro golo da partida. © FRANCK FIFE / AFP

"É uma competição emblemática neste país e estamos orgulhosos. Conseguimos, entramos para a história do clube", disse Costa.

O presidente francês Emmanuel Macron apertou a mão aos jogadores no túnel antes do jogo, evitando receios de uma receção hostil na sequência da sua reforma das pensões, extremamente impopular, que provocou três meses de protestos e greves.

Emmanuel e Brigitte Macron não faltaram à final, apesar de ter havido uma manifestação à porta do Estádio de França. © FRANCK FIFE / AFP

O Toulouse está a realizar uma excelente temporada no seu regresso à Ligue 1, ocupando confortavelmente o meio da tabela e chegando à final pela primeira vez em 66 anos.

A vitória por 6 a 3 sobre o Angers em 1957 continua sendo a maior goleada da competição, mas o clube desapareceu uma década depois em uma fusão e uma nova versão foi fundada em 1970.

Festejos na Place du Capitole, em Toulouse. © Charly TRIBALLEAU / AFP

Diante de um Nantes que lutava pela sobrevivência na primeira divisão, o Toulouse assumiu imediatamente o controlo da partida através de um herói improvável: Costa marcou os seus dois primeiros golos da época no espaço de 10 minutos.

O defesa-central cabo-verdiano, que esta época tem jogado quase exclusivamente na Taça, foi mais rápido do que Andrei Girotto e marcou o primeiro golo na sequência de um canto cobrado por Branco van den Boomen.

Van den Boomen esteve de novo na origem do segundo golo do Toulouse. O médio holandês cobrou um livre que Stijn Spierings desviou para a baliza e Costa rematou de cabeça para o fundo das redes de Alban Lafont.