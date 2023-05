Toti Gomes principal novidade na convocatória da seleção

Toti Gomes, central do Wolverhampton, é a principal novidade da convocatória de Roberto Martinez para os dois próximos jogos da seleção nacional, anunciou esta segunda-feira o treinador espanhol.

"É um jogador forte nos duelos e canhoto. Tem tido bons desempenhos no Wolves", frisou o selecionador.

Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta, com um estatuto diferente, já internacionais A, também se estrearam nas convocatórias de Martinez. "Nélson Semedo jogou consistentemente durante seis meses. Vamos utilizar Semedo e Dalot como lateral direito e Cancelo e Guerreiro como lateral esquerdo", assegurou Martinez.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina a 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa). Ambos os jogos são relativos à fase de qualificação para o Euro2024.

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

Portugal lidera o Grupo J com seis pontos, seguido da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024.

O médio benfiquista João Mário, recorde-se, anunciou domingo a sua despedida da seleção, justificando que depois de um momento de profunda reflexão, entendeu que este era o momento indicado para o fazer. "Foi uma decisão natural e que respeitamos profundamente", afirmou Roberto Martinez.

Há pouco mais de um ano, também o avançado Rafa, igualmente do Benfica, tinha anunciado a renúncia à seleção portuguesa, então a meses do Mundial2022, na altura ainda comandado por Fernando Santos.

Roberto Martinez referiu-se ainda a nova ausência de Pote. "Gosto muito de Pote. Marca a diferença no Sporting. Nós não excluímos jogadores, escolhemos jogadores com capacidades específicas", afirmou o selecionador, que também deixou palavras elogiosas a João Neves: "João Neves faz parte do presente. É um regalo para a vista. Gosto muito dele mas não queremos queimar etapas. Foi muito importante para a equipa campeã nacional. É uma responsabilidade. Vamos dar ao João o que ele precisa."

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício

Defesas: António Silva, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nélson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Rúben Dias e Toti Gomes;

Médios: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Palhinha, Otávio, Renato Sanches, Ricardo Horta e Rúben Neves, Vitinha;

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.