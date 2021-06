Halterofilista Laurel Hubbard vai ser a primeira mulher trans nos Jogos Olímpicos

A halterofilista Laurel Hubbard vai ser a primeira mulher transgénero nos Jogos Olímpicos, depois de ter sido convocada esta segunda-feira pela seleção da Nova Zelândia para Tóquio 2020, adiado para este verão devido à pandemia.

Hubbard, de 43 anos, será também a mais velha halterofilista em prova, chegando ao ponto mais alto de uma carreira que inclui uma medalha de prata nos Mundiais de 2017 e o ouro nos Jogos do Pacífico de 2019.

"Estou agradecida e sensibilizada pela generosidade e apoio que recebi de tantos neozelandeses. Quando parti o braço há três anos, aconselharam-me a parar a carreira desportiva. (...) Os últimos 18 meses mostraram-nos a todos que há força na irmandade, na comunidade, e em trabalhar em conjunto para um objetivo comum", declarou a atleta.

