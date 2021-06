Tom Thibodeau eleito treinador do ano na NBA

New York Knicks

Treinador do ano

O técnico dos New York Knicks, Tom Thibodeau, foi eleito na segunda-feira como o treinador da época 2020/21 na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de conduzir a equipa de regresso aos 'play-offs'.

Esta é a segunda vez que o treinador, de 63 anos, recebe a distinção, depois de já o ter conseguido ao serviço dos Chicago Bulls na época 2010/11. Este ano, Tom Thibodeau liderou a equipa dos New York Knicks de regresso aos 'play-offs', fase em que tinham estado pela última vez na época 2012/13.

Thibodeau ficou à frente de Monty Williams, treinador dos Phoenix Suns, por uma pequena margem, com Quin Snyder, dos Utah Jazz, a ser terceiro.

Os New York Knicks fecharam a época regular com 41 vitórias e 31 derrotas, no quarto lugar da conferência este. Nos 'play-offs', a equipa foi eliminada na primeira ronda pelos Atlanta Hawks, que venceram a série por 4-1.