Toby Price bate Danilo Petrucci e vence quinta etapa nas motas

Português Joaquim Rodrigues Jr. faz história. Uma vitória com ajuda de Speedy

Navegador português sofre aparatoso acidente no Dakar (com vídeo)

O australiano Toby Price (KTM) venceu esta quinta-feira a quinta etapa das motas na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que decorre até dia 14 na Arábia Saudita, batendo o italiano Danilo Petrucci (KTM), antigo piloto de MotoGP.

Price gastou 3:19.32 horas para completar os 346 quilómetros da tirada de esta quinta-feira, em que as motas e os carros seguiram por pistas diferentes pela primeira vez na história da prova.

Petrucci chegou em segundo, a 4.14 minutos do vencedor, com o piloto Ross Branch (Yamaha), do Botsuana, a chegar em terceiro, a 4.16 minutos de Price.

António Maio (Yamaha) foi esta quinta-feira o melhor português, na 17.ª posição, a 13.48 minutos do vencedor.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi 20.º, a 17.13 minutos, e Rui Gonçalves (Sherco) 28.º, a 21.24 minutos.

Na geral, o britânico Sam Sunderland (GasGas) perdeu meio minuto, ao ser 13.º, mas mantém o comando, com 2.29 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM) e 5.59 sobre o francês Adrien van Beveren (Yamaha), que é terceiro.

Joaquim Rodrigues perdeu duas posições, caindo para 21.º, enquanto António Maio é 25.º e Rui Gonçalves 37.º.