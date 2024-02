"Tive um pouco de tudo esta época. Azar, incidentes com outros pilotos, acidentes, problemas com a moto"

Patrão da RFN Aprilia considera que vida pessoal e problemas físicos, bem como os rumores da transferência para a Honda o afetaram Miguel Oliveira esta época. Queda no Qatar foi uma de muitas e obriga-o a dizer adeus ao que resta da temporada. Fábio Di Giannantonio estreou-se a vencer no Mundial de MotoGP no Qatar.