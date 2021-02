Tiger Woods hospitalizado após grave acidente viação

Histórico. Renascido Tiger Woods iguala recorde de vitórias no golfe

O golfista norte-americano Tiger Woods foi hospitalizado ontem após um acidente de carro em que o seu veículo sofreu "grandes danos", disse o departamento do xerife do condado de Los Angeles.

Woods, o único ocupante da viatura, foi removido dos destroços por bombeiros e paramédicos, através de um sistema hidráulico usado para desencarcerar vítimas, e foi levado a um hospital local para tratamento, refere um comunicado.

Entretanto, o seu agente, Mark Steinberg, revelou que Woods sofreu vários ferimentos graves nas pernas e teve de ser operado, apelando para que fosse respeitada a privacidade do atleta.

O acidente, que ocorreu no bairro Rancho Palos Verdes, a sul de Los Angeles, não envolveu nenhum outro veículo.

Imagens do local, gravadas por um helicóptero de uma televisão local, mostram o carro caído numa encosta, com grandes danos na frente e com os airbags aparentemente acionados.

Dois dias antes, o golfista tinha admitido que provavelmente iria falhar o torneio Masters de Augusta por se encontrar a recuperar de uma intervenção cirúrgica às costas.

Tiger Woods, de 45 anos, é considerado um dos melhores golfistas da história, tendo já conquistado 82 títulos no circuito norte-americano PGA - recorde igualado com Sam Snead - e 15 majors.