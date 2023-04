Ter Ugarte como todo-o-terreno não chegou para o Sporting eliminar a Juventus

Sim, podia ter sido bem melhor! O Sporting empatou com a Juventus (1-1), no Estádio José Alvalade, e foi eliminado da Liga Europa, uma vez que perdeu em Turim (1-0), na semana passada. Portugal ficou assim sem equipas nas competições europeias - o Benfica foi eliminado pelo Inter na Champions - e a vecchia signora segue assim para as meias finais da prova e irá jogar com o Sevilha, que eliminou o Manchester United.

Na antevisão do encontro, o treinador italiano Massimiliano Allegri elogiou Chermiti, mas o jovem avançado começou o jogo no banco (e lá ficou até aos 80 minutos). Mesmo sem Paulinho e arriscando ser confrontado mais uma vez com a necessidade de ter mais um avançado no plantel, Rúben Amorim entrou em campo sem um ponta de lança e com Pedro Gonçalves num tridente ofensivo com Trincão e Marcus Edwards. Diomande manteve o lugar na centro da defesa como anunciado pelo técnico e Ugarte voltou ao meio campo, após cumprir castigo em Turim.

Não havia margem para errar e o Sporting cometeu um erro logo no primeiro minuto de jogo e deu a Di María a oportunidade para avisar o que viria a seguir pelos pés de Rabiot. Muita confusão na área, após um canto, com o francês a atirar à baliza de Adán com eficácia.

Em desvantagem, o Sporting passou a assumir as despesas do jogo e depois de alguns minutos a tentar chegar à baliza italiana a jogar por dentro, quando percebeu que a jogar por fora fazia tremer a vecchia signora insistiu e foi bem sucedida. Primeiro Trincão acertou no poste, depois Ugarte caiu na área e Marcus Edwards aproveitou para empatar o jogo da marca dos 11 metros. O britânico não acusou a pressão e usou o pé esquerdo para enganar e bater Szczesny. Ainda faltava marcar um para igualar a eliminatória, Ugarte tentou de longe e fez acreditar as bancadas.

O regresso do uruguaio à equipa fez toda a diferença. Não só pelo que jogou, mas também pelo que impediu que Di María jogasse (fez de quarto central muitas vezes) e porque permitiu que Pedro Gonçalves jogasse sem ter de fazer de Ugarte. Confiantes, os leões trocavam a bola com facilidade e colocaram a defensiva bianconera em apuros por mais de uma vez. Diomande mirou a baliza de cabeça, mas falhou a reviravolta no marcador por centímetros. Ficou a intenção e o aviso.

Ugarte não chegou

A Juve regressou do intervalo determinado em tentar impor o seu jogo, mas o Sporting ... ou melhor Ugarte não deixou e ainda foi sendo determinante para as transições leoninas. E para ajudar Dusan Vlahovic falhou o impensável. Com a baliza escancarada o sérvio cabeceou... para a lateral.

Era momento de sofrer.

No banco também se jogava e Allegri parecia querer ver a cartada que o homólogo iria jogar para depois mexer na equipa bianconera. Amorim tinha avisado que não seria surpreendido taticamente por Allegri e parecia (na teoria) saber que ainda era cedo para por o plano B em prática. Chermiti, o único avançado fixo dos leões, ficou no banco... até aos 80 minutos.

Os leões pareciam ter mais coração e vontade. Nuno Santos e Marcus Edwards erraram no capítulo da finalização, assim como Pedro Gonçalves e Esgaio... e levaram os 43 mil adeptos leoninos ao desespero. A defesa da vecchia signora tremia e aliviava como podia. O Sporting não baixava a intensidade e já com Chermiti a dar dimensão física ao ataque o cenário não se inverteu e os leões disseram adeus às competições europeias, a única prova que podia salvar uma época muito aquém do estatuto que ganhou com Rúben Amorim.

E de pouco servirão os mea culpa que o técnico insiste em fazer para tirar pressão da equipa pelos falhanços. E também daí devia a estrutura tirar ilações, porque se ninguém ganha sozinho, a responsabilidade dos desaires também não pode ser só de Amorim.

