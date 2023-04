O Sporting perdeu em Turim (1-0), mas podia ter empatado ou mesmo ganho pela exibição e pelas oportunidades de golo criadas em casa da Juventus. Por isso Rúben Amorim acredita que é possível empatar a eliminatória e até conseguir um lugar nas meias-finais da Liga Europa.

"A equipa já demonstrou, no campeonato, que se supera neste jogos, está à vontade, é atrevida e consistente, tirando os jogos do Marselha [fase de grupos da Champions]. Somos fortes nestes jogos. Temos sensações de Turim, onde criámos oportunidades e controlámos bem os pontos fortes da Juventus. Não fomos tão eficazes como eles, e isso fez a diferença. Temos sensações boas, mas foi dito aos jogadores que este jogo é completamente diferente. Há pormenores que mudam o jogo. Eles são experientes e vêm com vantagem", disse esta quarta-feira o treinador leonino, na antevisão do encontro.

Mudar o chip de um mau resultado na I Liga para uma noite europeia épica tem sido mais fácil que o contrário. Amorim disse que "os jogadores sabem que têm feito um campeonato não muito bom", mas estarão preparados para mais uma grande noite europeia: "Temos uma grande montanha para escalar, mas sabemos que é possível."

E espera poder explorar "alguma ansiedade" italiana: "Temos de ser inteligentes e perceber que o jogo vai ter momentos diferentes em que vamos estar por cima com algumas dificuldades, mas temos 90 minutos para gerir isso e, pelo menos, empatar a eliminatória. Claro que acreditamos que podemos passar, mas temos noção que vão ser 90 minutos de dificuldade. Se for como o Arsenal, vão ser 120 e depois os penáltis..."

Até porque o campeonato não está a correr nada bem aos leões (estão em 4.º lugar e em dificuldade para se apurarem para as eliminatórias de acesso à Champions), será este o encontro mais importante da época do Sporting? "Não sei se vai ser, porque se passarmos, o mais importante vai ser o próximo. Sei que as sensações que temos, o facto de o estádio esgotar num dia, dá a sensação que é o momento decisivo numa época que tem sido má, há que dizê-lo com franqueza. Somos bons nestes momentos, é um momento marcante, mas sinto que estamos preparados para isso", respondeu o técnico.

Melhorar no capítulo da eficácia exige-se. "Espero um 3x5x2. Esperamos três médios. Poderá não ser o Pogba, poderá ser o Fagioli. Estamos preparados para vários cenários, mas a construção não muda muito, é feita a quatro porque o Kostic joga sempre na linha. Acho que não vamos ser surpreendidos. A Juventus é uma equipa recheada de bons jogadores e pode mudar a forma de jogar só com uma alteração. Fala-se do número de ocasiões do Sporting para fazer golo, e se olharmos para o outro lado, não conseguimos ver grandes oportunidades também. O Arouca fez dois remates à baliza e fez um golo. Temos de ser eficazes a defender e a atacar, caso contrário não teremos hipótese", avisou.

Sem Paulinho (lesionado) e sem um avançado de raiz no plantel, a tarefa de marcar golos fica mais complicada. Mantém a ideia de início da época, de que não precisava de um avançado? "Agora é mais fácil falarmos sobre o que devia ter sido ou não. Obviamente que aprendo, não vou dizer que tenho razão ou não, vou deixar isso em aberto. Ninguém esperava a lesão do Paulinho, mas se formos contar com isso para todas as posições precisávamos de 30 e tal jogadores. Se tivéssemos o Paulinho em Arouca, garanto que terminávamos o jogo com o Paulinho, o Coates e o Youssef na frente. O Coates é sempre uma opção, porque é o melhor cabeceador da equipa, era a única forma de criarmos perigo. O Coates não vai só para lá por termos menos avançados, mas sim porque dá jeito ter na frente em certos jogos, quero um bom cabeceador", defendeu.

O treinador leonino confessou que adorava dizer que não se arrepende de nada, mas seria mentira, porque se arrepende de muita coisa. E lembrou que Pote foi o melhor marcador e em Turim falhou um golo a quatro metros da baliza. Por isso a questão do avançado tem muito que se lhe diga.

Trincão falou em bipolaridade da equipa. Como é que isto se explica? "O facto de oscilarmos muito no início, a culpa foi minha. Não estávamos preparados para sermos consistentes desde o primeiro minuto. Entrámos em velocidade de cruzeiro desde a pré-época e deixámo-nos andar um bocadinho. À 3.ª jornada já tínhamos cinco pontos perdidos e a partir daí ficou muito difícil. Em momentos chave da época não fomos eficazes como devíamos para dar a volta à situação. Liga Europa? Estamos preparados para passar a eliminatória", disse Rúben Amorim.

O técnico disse ainda que o erro de Diomande no jogo com o Arouca (1-1) é passado e que mantém a confiança no defesa... até porque não tem St. Juste (lesionado). O jovem defesa central vai assim ser titular frente à Juventus.

A equipa precisa de uma dose de heroísmo para passar? "Acho que contra estas equipas precisamos sempre, assim como de consistência e eficácia. Heroísmo é algo que transcende um bocadinho. Se estivermos no nosso máximo conseguimos passar a Juventus. Acima de tudo, precisamos de fazer o nosso trabalho corretamente, e só isso já é difícil. Marcar jogadores como Di María, Vlahovic, Pogba ou Chiesa durante 90 minutos já é heroico", respondeu Amorim, antes de desejar boa sorte aos jornalistas...dizendo que Morita iria falar em japonês.