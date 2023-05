Roger Schmidt: "Temos 4 pontos de vantagem sobre o FC Porto e 6 do Sp. Braga, é para isso que olho"

Para Roger Schmidt, o Sp. Braga está na luta pelo primeiro lugar e por isso espera um grande jogo no sábado no Estádio da Luz (20.30, BTV). "Ainda podem ser campeões e estou à espera de um jogo fantástico em nossa casa. Temos mostrado nas últimas semanas que estamos de regresso, que recuperámos a dinâmica, é uma oportunidade de fazermos um grande jogo diante dos nossos adeptos. É uma oportunidade de melhorar a nossa posição em relação ao Sp. Braga. Tivemos uma boa semana, estamos preparados para lutar até à última jornada pelo título e amanhã estaremos a postos para defrontar o Sp. Braga, que está a fazer uma temporada excelente", elogiou o técnico do Benfica, que esta época já foi derrotado pelos bracarenses por duas vezes.

Segundo o treinador encarnado, a equipa da Luz mostrou várias vezes durante a época, tanto nos jogos internacionais como na liga portuguesa, que "não interessa o adversário". A equipa de Artur Jorge "tem qualidade individual", "joga um futebol muito ativo e atacante", que "também é bom nas transições" , "luta muito" e "depende dos duelos individuais, de ganhar as segundas bolas, de na altura certa mostrar qualidade e criar oportunidades para marcar". Por isso, a chave para um grande jogo "é jogar à Benfica", estar concentrado, jogadores estejam interligados e equilíbrio na defesa.

Com quatro jogos por jogar até ao fim do campeonato, se o Benfica repetir os resultados da 1.ª volta com o Sp. Braga (derrota, por 3-0) e o Sporting (2-2), corre o risco de não ser campeão. Isso preocupa-o? "Não há nada a fazer para mudar os resultados, um empate e uma derrota, não vale a pensa pensar nesses jogos. Tiveram a sua história mas para amanhã não tem qualquer impacto. Faltam 4 jornadas, temos 4 pontos de vantagem sobre o FC Porto e 6 sobre o Sp. Braga, é para isso que olho. Nesta altura da época, não faz sentido olhar para trás ou estar a pensar no passado, isso não tem impacto no que se vai passar amanhã. Temos de ser a melhor equipa, no máximo em termos de qualidade. O passado já não interessa", respondeu Schmidt.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Avisando logo que não ia anunciar o onze para o duelo com os minhotos, o técnico revelou o que mais gosta em Gonçalo Ramos, apesar de ele não marcar há quatro jornadas. "O Gonçalo marcou ao FC Porto, para efeitos estatísticos foi dado autogolo, mas para mim o golo é dele. Tem feito uma época fantástica, marcou muitos golos, é um jovem ponta de lança que pela primeira vez tem esta responsabilidade no Benfica. Por vezes há algumas jornadas que não se marca, é normal. O que mais gosto nele é que trabalha muito para a equipa e o jogo dele não se resume aos golos. É importante em todos os elementos táticos, é assim que olho para tudo", disse o técnico benfiquistas, reconhecendo que Musa tem estado muito bem e tem tido muito impacto, apesar de começar muitas vezes no banco de suplente: "Espero que amanhã esteja preparado para marcar, seja no onze ou a sair do banco."

Jogar antes do FC Porto, que só joga na segunda-feira, não altera aquilo que o Benfica tem de fazer nos 90 minutos frente aos guerreiros. E segundo o técnico, o balneário está bem e recomenda-se: "Os jogadores estão bem dispostos, vejo muita qualidade, é invulgar termos tantos dias para preparar jogos. Eles estiveram muito bem nos treinos, estão motivados e cheios de confiança."