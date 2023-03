Técnico acusado de assédio desconhecia investigação e descobriu que foi despedido

Miguel Afonso reafirmou hoje que desconhecia que tinha sido alvo de uma investigação do Ministério Público, por alegado crime de importunação sexual de menor, na sequência das acusações de assédio sexual, que levaram à saída do Famalicão e à suspensão por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O inquérito acabou arquivado "por ter sido recolhida prova bastante da inexistência de crime", tal como o DN noticiou ontem em primeira mão. "Nunca fui constituído arguido nem nunca prestei declarações", garantiu numa missiva enviada ao DN este sábado.

O então técnico do Famalicão foi acusado de trocar mensagens íntimas com várias jovens jogadoras entre os 18 e os 20 anos do plantel feminino do Rio Ave, durante a época 2020-21. Uma situação negada pelo treinador, que já era treinador do Famalicão, quando o escândalo rebentou, em setembro do ano passado.

Foi então alvo de um processo disciplinar por parte do CD da Federação, que o condenou pela prática de cinco infrações disciplinares qualificadas como muito graves e, além de 1050 dias (35 meses) afastado do futebol, terá de pagar 5100 euros.

Um dia depois desta decisão da justiça desportiva, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar comportamentos que poderiam configurar prática de crimes sexuais, que acabou arquivado. "Não se mostra minimamente indiciada a prática de crime de importunação sexual de menor por parte do denunciado o que à ofendida concerne, determino, sem necessidade de mais considerandos, o arquivamento dos presentes autos, por ter sido recolhida prova bastante da inexistência de crime", pode ler-se no despacho final do MP da secção de Vila do Conde, revelado pelo DN.

O técnico diz ainda que foi despedido do Famalicão sem saber e vai agir judicialmente contra o clube. "Com as recentes notícias acabei também por descobrir que fui despedido pelo Famalicão, pois até a data nunca assinei nenhuma rescisão nem fui notificado pelo clube. Será um tema para esclarecer e resolver judicialmente", disse o técnico, que tinha sido afastado até que a verdade dos factos, sobre as denúncias de assédio sexual, fosse apurada.

Miguel Afonso espera agora pela decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o recurso do castigo aplicado pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, que o afastou do futebol por 3 anos, para se pronunciar sobre a suspensão e medidas a tomar em defesa do seu bom nome e reputação.