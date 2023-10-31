TAD aceita providência cautelar do FC Porto e suspende interdição do Dragão

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anunciou esta terça-feira que aceitou, "por unanimidade" a providência cautelar apresentada pelo FC Porto a 20 de outubro, suspendendo assim a interdição do Estádio do Dragão..Em causa está o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido ao rebentamento de um petardo no FC Porto-Moreirense, da primeira jornada da I Liga..Na altura, dois adeptos alegadamente afetos aos dragões foram detidos nas bancadas devido ao rebentamento, que acabou por ferir duas crianças, sendo que uma delas teve de receber tratamento hospitalar..Assim sendo, o jogo da 10.ª jornada da I Liga frente ao Estoril vai mesmo realizar-se no Dragão às 20:15 de 3 de novembro.