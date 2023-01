Taça de Portugal é a prova com melhor reputação

A Taça de Portugal é o evento desportivo com melhor índice reputacional, segundo um estudo de relevância reputacional. A prova rainha do futebol português teve um impacto reputacional que a distinguiu de outros acontecimentos desportivos, como o Rali de Portugal, a Meia Maratona de Lisboa, a Volta a Portugal em Bicicleta, etc.

A Federação Portuguesa de Futebol aparece como a instituição desportiva com maior índice de reputação no Repscore, estudo de Relevância e de Reputação Emocional das marcas com os portugueses, realizado pela OnStrategy desde 2009. O organismo liderado por Fernando Gomes é a entidade com maior reconhecimento na área do desporto, sendo apenas batida pelas marcas de equipamentos desportivos como a Adidas, Nike e New Balance.

Numa pesquisa desenvolvida de forma contínua ao longo de 52 semanas, entre 2 janeiro e 30 dezembro de 2022, que juntou mais de 50 mil cidadãos, representativos da sociedade portuguesa no que respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de formação, o estudo avaliou os atributos associados à notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação.

Numa escala de 100 pontos, este estudo, que avalia o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados a mais de 2 mil marcas em Portugal, destaca a DELTA com a melhor avaliação (83,8 pontos).