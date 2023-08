Supertaça à moda do FC Porto. A lógica que o Benfica quer inverter

Benfica e FC Porto discutem na quarta-feira, em Aveiro, a Supertaça Cândido de Oliveira (20.45, RTP1), o primeiro troféu da época que coloca frente a frente a equipa vencedora do campeonato à que conquistou a Taça de Portugal. Uma competição, diga-se, que parece feita à imagem dos dragões, tal é a percentagem de vitórias face aos rivais, mas que as águias de Schmidt vão tentar agora contrariar.

O domínio do FC Porto nesta competição tem sido avassalador, com 23 troféus ganhos em 44 edições, contra apenas oito levantados pelo Benfica - as águias surgem mesmo atrás do Sporting no ranking de vencedores desta competição, pois os leões venceram em nove ocasiões.

A superioridade portista nesta prova é ainda mais impressionante quando analisamos os confrontos diretos com o Benfica: os dois clubes discutiram entre si o troféu em 12 ocasiões, com os dragões a saírem vencedores em 11. A exceção à regra ocorreu em 1985, quando os encarnados venceram a prova, depois de ganharem por 1-0 em casa (com um golo de Diamantino Miranda) e empatarem sem golos nas Antas - até ao ano 2000, a competição jogava-se a duas mãos e havia lugar a uma finalíssima em caso de empate.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 26 jogos entre Benfica e FC Porto na Supertaça (contabilizando também os jogados a duas mãos), verificaram-se 14 triunfos dos azuis e brancos, cinco dos encarnados e sete empates. Esta será a terceira ocasião que os rivais vão disputar o jogo em Aveiro, e nas duas anteriores houve festa azul e branca: em 2010, sob o comando de André Villas-Boas, um triunfo por 2-0 com golos de Rolando e Falcao. E em 2020 pelo mesmo resultado, com Sérgio Oliveira e Luis Díaz a serem os marcadores de serviço. De resto, o Municipal de Aveiro tem sido um estádio-talismã para o FC Porto, que ali ganhou as oito finais de Supertaças que disputou.

O jogo desta quarta-feira pode significar mais um recorde para Sérgio Conceição como treinador do FC Porto, pois em caso de vitória, alcançará a sua quarta Supertaça no comando técnico dos dragões, isolando-se como o mais titulado. Nesta altura, soma as mesmas três taças de Artur Jorge na prova. Conceição, recorde-se, já ganhou 10 troféus em todas as competições, mais do que qualquer outro treinador que passou pelo clube azul e branco: três campeonatos, três Supertaças, uma Taça da Liga e três Taças de Portugal.

Reforços e a questão Ramos

Sérgio Conceição costuma ser pouco adepto de promover a titularidade de jogadores recém-contratados e, por isso, não é uma incógnita se o médio Nico González e o ponta de lança Fran Navarro, os dois únicos reforços até agora oficializados, surjam no onze inicial diante do Benfica. Já Taremi deve mesmo ir a jogo, apesar de o seu nome estar a ser apontado com insistência ao Tottenham, da Premier League inglesa.

No Benfica, Roger Schmidt deu, regra geral, a titularidade a três reforços nos encontros de preparação. E se Kökçü e Di María parecem ter o lugar garantido, colocam-se algumas interrogações em face do rendimento irregular de Jurásek no lado esquerdo da defesa. Até porque Ristic, o seu concorrente, tem respondido com boas atuações quando chamado à ação.

Há ainda a curiosidade para perceber se Gonçalo Ramos fará a despedida dos adeptos benfiquistas na decisão deste troféu ou se, pelo contrário, Roger Schmidt já terá recebido indicações de Rui Costa para não o utilizar, de modo a não colocar em risco o negócio com o PSG. Caso vingue esta segunda hipótese, o croata Petar Musa avançará para o onze.

Diogo Costa e João Mário têm trabalhado condicionados no FC Porto, mas o guarda-redes deve recuperar a tempo, enquanto Gabriel Veron e Evanilson são cartas fora do baralho. Já Roger Schmidt tinha todo o plantel disponível, mas agora existe a tal interrogação em torno de Gonçalo Ramos, e também de Chiquinho, que pode estar de partida para o Dínamo Moscovo.

O brasileiro David Neres iria cumprir um jogo de castigo na partida de quarta-feira, decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF, mas recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) que suspendeu o castigo. O mesmo sucedeu com Sérgio Conceição, que tinha sido punido por um mês, mas vai poder sentar-se no banco dos suplentes.

Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a prova tem a designação oficial de Supertaça Cândido de Oliveira, em homenagem ao jogador (representou o Benfica e o Casa Pia), treinador (orientou a seleção nacional e o Sporting) e jornalista português (foi um dos fundadores do jornal A Bola). A edição inaugural de 1979 foi ganha pelo Boavista após vitória sobre os dragões por 2-1. O atual detentor do troféu é o FC Porto, que na edição de 2022 venceu o Tondela por 3-0.

dnot@dn.pt