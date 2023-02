Pela primeira vez, o Super Bowl deste ano (transmitido em direto/aberto pela Eleven Sports a partir das 23.30 de amanhã) será histórico por colocar frente a frente dentro do campo dois irmãos. Jason Kelce, pivô dos Philadelphia Eagles, vai lutar pelo título contra o irmão Travis, tight end dos Kansas Chiefs. Os dois vão entrar no State Farm Stadium, no Arizona, à procura do segundo troféu das respetivas carreiras: Jason venceu com os Chiefs em 2017; Travis com os Eagles em 2019.

Nasceram em 1987 e 1989, respetivamente, foram criados em Cleveland, Ohio, e ali permaneceram até à faculdade - atuaram ambos na Universidade de Cincinnati. Em 2011, Jason foi escolhido na sexta ronda do draft pelos Philadelphia Eagles e Travis foi contratado na terceira ronda pelo Kansas City, dois anos depois.