Sub-21 garantem apuramento graças a penálti de Dantas e ajuda da Geórgia

A seleção nacional de sub-21 venceu esta terça-feira , em Tbilissi, a Bélgica, por 2-1, e garantiu o apuramento para os quartos-de-final do Campeonato da Europa que decorre na Geórgia. Não foi um milagre, mas quase... É certo que Portugal fez o melhor jogo dos três da fase de grupos do torneio, mas ainda assim não foi brilhante, acabando por ser salvo por um penálti marcado por Tiago Dantas aos 89 minutos e pelo empate (1-1) no outro jogo entre a seleção da casa e os Países Baixos, um resultado que ajudava ao sonho lusitano.

A festa só se fez alguns segundos após o apito final do árbitro, uma vez que a outra partida acabou depois. E até aí se viu o sofrimento que os jogadores portugueses têm exibido neste torneio. Afinal, este acabou por ser o único momento em que houve razões para sorrir até agora e o selecionador Rui Jorge bem pode enviar uma carta de agradecimento ao seu homólogo da Geórgia, que termina o grupo na liderança, de forma surpreendente. Já Portugal acabou em segundo lugar e sabe já que no domingo, às 17.00 horas, que hoje defronta a Alemanha já com o primeiro lugar do grupo C garantido, depois de vencer a Chéquia (2-0) e Israel (2-0).

Esta terça-feira, no estádio Mikheil Meskhi, a equipa das quinas abriu o marcador aos 56 minutos através de João Neves com um remate à entrada da área, após um cruzamento de Fábio Silva. Só que a preciosa vantagem durou apenas nove minutos, quando Yorbe Vertessen aproveitou um cruzamento de Lois Obenda. O empate eliminava as duas equipas, mas a verdade é que até foram os belgas a ameaçaram passar para a frente no marcador, só que já perto do final Zeno Debast deu uma cotovelada em Henrique Araújo, que levou o árbitro a assinalar penálti, que o capitão Tiago Dantas aproveitou para dar o triunfo e o apuramento a Portugal.

Tiago Dantas fala no "clique"

Continua bem vivo o sonho de conquistar o título de campeão da Europa de sub-21, que fugiu três vezes com as finais perdidas em 1994, 2015 e 2021, mas também o de alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos de 2024, que se realizam em Paris, para os quais se qualificam apenas os três primeiros classificados deste Campeonato da Europa.

Tiago Dantas já deu o sinal que a partir de agora será tudo diferente: "Estamos aliviados por termos passado e agora vamos jogar aquilo que ainda não demonstramos ser capazes. Esta vitória pode, afinal, ser um clique. Nos jogos a eliminar tudo pode acontecer." O médio que na última época esteve emprestado pelo Benfica aos gregos do PAOK Salónica deu "graças a Deus" por o penálti ter entrado e recordou que há uns anos - na final da Youth League que os encarnados perderam com o Real Madrid - falhou um que "custou muito", mas não teve dúvidas que este foi "o golo mais importante" da sua carreira até ao momento.

Mais terra-a-terra, o selecionador Rui Jorge também demonstrou alívio pelo apuramento, mas não satisfação plena. " Voltamos a cometer erros, mas desta vez não fomos penalizados. Ainda assim, mostrámos um enorme espírito de luta, mas não fico totalmente preenchido porque tenho consciência de que podemos fazer mais e hoje, apesar da vitória, não fizemos tudo bem", sublinhou, ao mesmo tempo que disse que "é preciso serenidade" nos momentos complicados, acrescentando que a sua equipa "tem tido sempre os pés bem assentes na terra".

Por sua vez, o médio João Neves, que se estreou a marcar pela seleção de sub-21, ficou satisfeiro pelo "bom golo" que colcou Portugal em vantagem no início da primeira parte. O jogador do Benfica frisou que foi "um jogo muito disputado até ao último segundo", mas garantiu que "a esperança nunca faltou" à equipa nacional. "Queríamos ganhar, mesmo sabendo que não dependíamos de nós e felizmente conseguimos", finalizou.

Outro médio que se confessou "muito feliz" foi Samuel Costa, que voltou a ser titular na equipa de Rui Jorge. O jogador do Almería, de Espanha, lembrou que "muita gente duvidava" desta equipa e assumiu que os atletas portugueses sabiam que corriam "o risco de ir embora", mas, apesar disso, a resposta foi "sensacional". "Acreditar sempre é uma prova de humildade", rematou.