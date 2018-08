Wolverhampton quer Rui Patrício e estuda proposta de 34 milhões

Rui Patrício pode ser um dos grandes agitadores do mercado futebolístico quando tem mais dois encontros para realizar de leão ao peito na atual temporada, sendo o último a final da Taça de Portugal, com o Desportivo das Aves.

Ao que o DN apurou, ao assumido interesse do Nápoles junta-se o do Wolverhampton, que assegurou a subida à Premier League depois de se sagrar campeão do Championship. O clube que tem como treinador Nuno Espírito Santo - um antigo guarda-redes - pondera pagar 30 milhões de libras pelo titular da seleção nacional, o que perfaz, ao câmbio de ontem, uma verba a rondar os 34 milhões de euros.

O Nápoles assumiu publicamente com alguma surpresa o interesse em Rui Patrício no último sábado, horas antes do dérbi com o Benfica. "Quanto a guarda-redes, estamos a olhar para Rui Patrício, de quem gosto muito, e para Bernd Leno. Já nos reunimos pelos dois guarda-redes. Por isso, estamos a avaliar a situação", revelou Aurelio De Laurentiis à Gazzetta dello Sport.

Na segunda-feira, o empresário de Leno afastou o guardião alemão da rota italiana. "Posso confirmar que houve negociações com o Nápoles, mas cancelámos. O Nápoles não é uma opção", sublinhou Uli Ferber ao Bild, deixando caminho aberto para Patrício. Ainda ontem Luís Vidigal, ex-jogador de Sporting e Nápoles, deixou mais uma declaração: "Parece que as coisas estão a andar num bom caminho, pelo que ele [Patrício] me disse."

O vice-líder do campeonato italiano procura um guarda-redes para suceder a Pepe Reina, que está de malas aviadas para o AC Milan. O problema é que o Nápoles não terá, até ver, a mesma disposição financeira que o Wolverhampton para chegar a um acordo com o Sporting, pois, para já, segundo fontes bem colocadas no processo, os napolitanos não foram além dos 20 milhões pelo guarda-redes de 30 anos, sendo quase impossível que consigam esticar até aos 30 milhões de euros.

É neste compasso de espera que o Wolverhampton pode aproveitar para assegurar um jogador com estatuto para juntar à brigada portuguesa que ajudou à subida à Premier League e que é composta por Roderick, Ruben Vinagre, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota, isto sem esquecer o francês Willy Boly e o brasileiro Bonatini, que já passaram por Portugal.

O negócio de uma possível transferência de Patrício para o clube inglês está a ser tratado por Jorge Mendes, empresário que tem boas relações com a Fosun, empresa que detém a maioria das ações dos Wolves. Além do mais, Jorge Mendes já foi empresário do guarda-redes, que terá sempre uma palavra a dizer, pois de um lado está um candidato ao título italiano com assento na Liga dos Campeões, ao passo que do outro está uma formação sem grandes ambições de conquistar troféus e que, previsivelmente, lutará pela permanência na Premier League.

E veremos se nos próximos dias não surgem mais interessados, sendo bom recordar que na passada temporada existiram negociações entre Sporting e Paris Saint--Germain pelo guarda-redes.

Leões aguardam propostas

No meio disto tudo existem as exigências do Sporting personificadas em Bruno de Carvalho. A Alvalade ainda não chegaram ofertas concretas pelo guarda-redes, mas o Sporting conhece perfeitamente o evoluir do dossiê e teve conhecimento de um encontro entre Rui Patrício e o presidente do Nápoles.

Ainda assim, a SAD leonina parece pouco disposta a baixar da fasquia dos 35 milhões (a cláusula de rescisão é de 45). Essa verba poderá ser negociada com uma parcela a ser incluída nos objetivos de rendimento individuais e coletivos.

Os últimos tempos de Patrício têm sido um misto de sensações. Em Alvalade não sofre um golo para as provas internas desde novembro do ano passado, contudo, esteve no olho do furacão ao ser um dos visados por Bruno de Carvalho na sequência do polémico post do presidente leonino no Facebook após a derrota, fora, com o At. Madrid.

No sábado, no início do jogo, as claques do Sporting arremessaram tochas na direção da sua baliza, mas esse incidente foi justificado com a vontade de fazer um espetáculo pirotécnico. De uma forma ou de outra, o longo percurso de Patrício em Alvalade parece estar perto do fim. E pode acabar com uma conquista no Jamor, a 20 de maio.