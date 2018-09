William negociado para Inglaterra com o OK do Sporting

John McCain mostrou como a dignidade de uma vida não se esfuma na morte. Como defensor das democracias, em particular as europeias e a sua ligação aos interesses permanentes americanos, escolheu Vladimir Kara-Murza, um opositor de Putin já por duas vezes envenenado, para transportar o seu caixão durante as cerimónias na Catedral de Washington. Kara-Murza é um dos principais rostos da oposição russa e lidera a fundação com o nome de Boris Nemtsov, outro dos líderes da oposição russa barbaramente assassinado, numa altura em que expunha a rede de corrupção do círculo de Putin. Com isto McCain diz-nos que a luta das democracias não pode estar reduzida a plebiscitos, mas à defesa de um regime cuja natureza resida na profunda inviolabilidade das liberdades políticas, sociais, de expressão e intervenção, e num respeito inegociável com a separação de poderes. Foi isto que levou McCain a protagonizar a defesa acérrima das transições democráticas na Europa e os alargamentos da NATO como a consolidação desse processo. Por isso nunca se esqueceu da Ucrânia nem da Geórgia e foram constantes as iniciativas que levou a cabo no Senado para que o poder legislativo americano não deixasse cair a política de "porta aberta" da Aliança Atlântica. McCain não via a Rússia como um inimigo, se assim fosse não estava ao lado dos opositores do regime: foi, isso sim, um dos primeiros políticos americanos a perceber como era perigoso confundir a Rússia com Putin, alertando para todos os anátemas que este representa e que, em último lugar, inibem a Rússia de caminhar para a saúde democrática, como aliás merece.