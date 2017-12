Wendel muito perto de assinar pelos leões

Pub

Médio de 20 anos também interessava ao FC Porto, mas só por empréstimo

O Sporting está muito perto de garantir a contratação de Wendel, médio de 20 anos do Fluminense, apurou o DN. O negócio não está fechado, mas os leões têm um emissário no Brasil a tentar fechar a contratação nas próximas horas.

O talentoso jogador era cobiçado também por outros emblemas, nomeadamente o PSG, mas a ideia do clube francês era contratá-lo e posteriormente emprestá-lo até final da temporada. E era aqui que entrava o FC Porto, que sempre desejou o jogador, mas apenas por empréstimo.

O negócio entre o Fluminense e o PSG, contudo, não avançou, devido e aí o Sporting avançou, aproveitando também a grave crise financeiro do emblema do Rio de Janeiro. A precisarem urgentemente de dinheiro, o Flu aceitou negociar com o Sporting e, neste momento, o destino mais provável de Wendel é mesmo o clube de Alvalade.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Tudo indica que o jogador assine contrato até 2023 e com uma cláusula de rescisão bastante alta. O negócio poderá fechar-se por uma verba na ordem dos oito milhões de euros.