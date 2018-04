Sporting venceu Paços por 2-0 e adeptos estiveram contra Bruno de Carvalho

Pub

Presidente do Sporting foi para o banco e alvo de muitos assobios. Já os jogadores foram muito aplaudidos

O Sporting venceu o Paços de Ferreira por 2-0, com golos apontados por Bas Dost e Bryan Ruiz. O jogo ficou marcado pelos muitos assobios dos adeptos a Bruno de Carvalho, depois dos acontecimentos dos últimos dias. Os adeptos do Sporting tomaram claramente o partido dos jogadores neste conflito. O presidente do Sporting saiu de campo a queixar-se de dores nas costas e amparado por funcionários do clube.

Os leões reforçaram o terceiro lugar, tendo agora três pontos de avanço sobre o Sp. Braga. E estão a cinco pontos do FC Porto e seis do Benfica, podendo aproveitar o clássico entre águias e dragões da próxima jornada para se aproximarem do segundo lugar. O Sporting joga no Restelo.