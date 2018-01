Wendel esperado em Lisboa esta sexta-feira

Pub

Médio brasileiro já embarcou rumo à capital portuguesa

Jorge Jesus, treinador do Sporting, está perto de receber o primeiro reforço da reabertura e mercado: Wendel, médio brasileiro do Fluminense, já embarcou rumo a Lisboa e deve chegar nas próximas horas à capital portuguesa, sabe o DN.

Depois de terem limado as últimas arestas do negócio com o Fluminense, o jovem de apenas 20 anos recebeu luz verde para embarcar para Lisboa e hoje começará os habituais testes médicos para depois, tudo indica, rubricar um contrato válido para as próximas cinco temporadas e meia, ou seja, até 2023.

Refira-se que também o FC Porto esteve na corrida ao médio brasileiro, mas nas últimas semanas de 2017 a SAD verde e branca atacou em definitivo esta aquisição e fechou-a.