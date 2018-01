Pub

Empréstimo do avançado argentino é válido até ao fim da época e com opção de compra.

Luciano Vietto, que era pretendido pelo Sporting, vai jogar no Valência, por empréstimo do At. Madrid. O clube Ché confirmou esta quinta-feira a contratação do avançado argentino, que será apresentado esta tarde de quinta-feira.



"O Valência chegou hoje a um acordo total com o Atlético de Madrid, pendente de formalizar, para a cedência até 30 de junho de 2018, com opção de compra, do avançado argentino Luciano Vietto", informaram os valencianos em comunicado.

O Atlético de Madrid, por intermédio do seu dirigente Gil Marín, chegou a confirmar um acordo com o Sporting para a cedência do argentino, de 24 anos, mas Luciano Vietto preferiu o clube de Gonçalo Guedes e Ruben Vezo. "Estou muito contente, tinha muita vontade de chegar a Valencia. Tinha vontade de vir, falei com o treinador (Marcelino Toral) e o seu telefonema foi muito importante", disse Vietto.

