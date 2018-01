Valência já tem acordo por Vietto

Pub

Argentino esteve com um pé no Sporting, mas irá continuar em Espanha

Luciano Vietto vai representar o Valência até final da temporada. O acordo entre os che e o Atlético de Madrid é total, a troco de dois milhões de euros, com o negócio a poder ser oficializado ainda esta quarta-feira, segundo a imprensa espanhola.

O jogador, refira-se, esteve com um pé no Sporting, mas nunca escondeu que preferia continuar no país vizinho. O Valência decidiu então avançar para o avançado de 24 anos e nas últimas horas chegou a um entendimento com os colchoneros.

Os leões mantiveram-se atentos a esta situação, mas dadas as últimas notícias o clube português deverá avançar agora para outros objetivos.