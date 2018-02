Urnas já encerradas. Votos começam a ser contados

Futuro de Bruno de Carvalho no Sporting decide-se hoje

Cerca de 6400 sócios votaram na assembleia geral extraordinária que decide a continuidade ou não de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting

Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, foi o último sócio a discursar no pavilhão João Rocha. As urnas de voto encerraram às 18.43 e vai agora proceder-se à contagem dos votos que vão então decidir os três pontos desta reunião magna extraordinária.

Recorde-se que os temas a votação eram a alteração dos estatutos, a aprovação do regulamento disciplinar e a saída imediata dos órgãos sociais. Para os dois primeiros pontos Bruno de Carvalho exige aprovação com mínimo de 75% dos votos, caso contrário demite-se de imediato.