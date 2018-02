Uma reviravolta tranquila e oitavos quase garantidos

Pub

Sporting foi para o intervalo a perder em Astana. Mas três golos em oito minutos deixaram a eliminatória muito bem encaminhada

O Sporting tem as portas abertas dos oitavos-de-final da Liga Europa, depois da vitória (1-3) de ontem em Astana. Os leões começaram por sofrer um pequeno susto, mas depois provaram que são bem superiores aos cazaques.

Muito se especulou sobre as mudanças que Jorge Jesus poderia fazer para este jogo. Deixou Mathieu em Portugal, criticou o sintético do Astana Arena e na segunda--feira há jogo do campeonato em Tondela. Mas o técnico leonino não quis arriscar com poupanças e apostou nos melhores no onze inicial.

O treinador do Sporting tinha consciência dos prováveis problemas de adaptação. E, como nunca escondeu que o grande objetivo é chegar à final da prova, quis evitar surpresas, mesmo levando em conta que o adversário estava em ritmo de pré-temporada.

Não se pode dizer, sobretudo na primeira parte, que a exibição tenha sido excelente, devido a erros defensivos que deram origem a que os leões fossem para o descanso a perder. Mas a verdade é que a equipa não merecia. Primeiro porque viu um golo ser mal anulado a Doumbia, aos 40", na sequência de uma defesa de Eric a cabeceamento de Coates. E também porque viram o guardião cazaque fazer três grandes defesas a remates de Bruno Fernandes e Bryan Ruiz, numa altura em que o Sporting já dominava, falhando apenas na concretização e vivendo em demasia da fantasia de jogadores como Bruno Fernandes e Gelson Martins.

O melhor período dos leões aconteceu depois dos 25". Antes, a equipa de Jesus pareceu algo perdida em campo, provavelmente com dificuldades em adaptar-se ao relvado sintético que Jesus tanto criticou. E o Astana soube aproveitar-se disso. Os cazaques entraram mais rápidos, bastante pressionantes e fizeram que no setor mais defensivo o Sporting sentisse bastantes problemas, sobretudo do lado esquerdo, onde Fábio Coentrão mostrou muitas dificuldades em parar Twumasi.

O primeiro golo, logo aos 7", por Tomasov, a aproveitar nova desatenção no centro da defesa, também não ajudou a tranquilizar a equipa portuguesa, que tinha mais bola após o 1-0, mas sem saber definir muito bem. E, até aos 25 minutos de jogo, o Astana esteve sempre mais perto de dilatar o resultado do que os leões de empatarem.

Mas depois tudo se alterou. Sobretudo no segundo tempo. Esperava-se que fisicamente o Astana quebrasse, como evidenciaram os últimos minutos da primeira parte. Também animicamente os cazaques se ressentiram quando o Sporting matou o jogo em oito minutos, entre os 48" e os 56", com golos de Bruno Fernandes, Gelson Martins e Doumbia, sempre após ataques pela esquerda, onde Acuña e Bruno Fernandes encantaram no segundo tempo. Foi a primeira vez na história que os leões conseguiram virar uma desvantagem ao intervalo num jogo das competições europeias.

Com o marcador em 1-3, aos 56", percebia-se que o resultado podia aumentar a qualquer momento. Rui Patrício foi quase um mero assistente (viu uma bola acertar no ferro no derradeiro minuto), o jogo realizou-se praticamente todo no meio-campo da equipa do Cazaquistão, numa altura em que os leões preferiram gerir o resultado, até porque a partir dos 62" começaram a jogar com mais um, após expulsão de Logvinenko.

Jesus deu indicações para abrandar o ritmo quando começou a fazer alterações. Mas, mesmo assim, os leões tiveram mais um par de ocasiões para dilatar a vantagem. Faltou alguma eficácia, mas o objetivo foi consumado: uma vitória folgada que deixa a eliminatória quase garantida.