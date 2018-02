Pub

Há 36 anos que os leões não chegavam ao fim da 20.ª jornada sem perder. Desfecho pode ser igual, dizem dois campeões de 1982

Era "uma equipa coesa, com um excelente espírito de grupo", motivada pelo treinador Malcolm Alison e alimentada pelas exibições de António Oliveira, Manuel Fernandes e Rui Jordão, que "resolviam qualquer jogo": aquele Sporting de 1981-82 fez história. E só 36 anos depois outra equipa leonina conseguiu imitar o seu percurso invicto nas primeiras 20 jornadas do campeonato. "É um bom sinal", nota Carlos Xavier, crente de que, apesar das diferenças, esta época pode ter o mesmo desfecho: a conquista do título nacional

O triunfo de quarta-feira sobre o Vitória de Guimarães (1-0) permitiu à equipa verde e branca superar a série invencível de 1994-95 (19 jornadas). Há 36 anos que os leões não chegavam à 20.ª ronda da I Liga sem derrotas. E esse é um bom indicador histórico: então, a equipa de Allison (que sofreu o primeiro desaire à 22.ª jornada, na visita ao Boavista) acabou por se sagrar campeã nacional. "A estatística não me diz muito, mas indica que o Sporting está no caminho certo", aponta, ao DN, Carlos Xavier, um dos membros da equipa de 1981-82.

António Fidalgo, outro dos campeões de há 36 anos, lembra como "os contextos são completamente diferentes": agora, o Sporting lidera a I Liga à condição (com um ponto de avanço sobre o FC Porto, a quem falta jogar a segunda parte do jogo suspenso no Estoril), enquanto em 1981-82 tinha sete pontos de avanço sobre a concorrência (numa altura em que cada vitória apenas valia dois). A imbatibilidade, por si só, não garante títulos, adverte o antigo guarda-redes - "quando estava no Benfica, em 1977-78, não fui campeão, embora não tenha perdido qualquer jogo". Mas pode ser "um fator importante" para um clube que está há muito tempo afastado das grandes conquistas.

Para Carlos Xavier e António Fidalgo há mais diferenças do que semelhanças entre as equipas de 1982 e de 2018. "Na altura, tínhamos três jogadores que resolviam, António Oliveira, Rui Jordão e Manuel Fernandes. Agora, a equipa vale pelo seu conjunto: não é só um que resolve, são todos. O golo do Mathieu [que valeu o triunfo frente ao Vitória de Guimarães] é sinónimo disso mesmo", aponta o primeiro.

"Então, o Sporting era melhor... só faltava eu jogar mais mas havia o Meszaros", ri António Fidalgo. "Tínhamos uma equipa extremamente competente a nível técnico e tático: Allison trouxe algo novo para o futebol português. E também era uma equipa extremamente competente a nível mental, coesa e com um excelente espírito de grupo: isso fez-nos ultrapassar todos os obstáculos", descreve o antigo guardião.

A equipa treinada por Jorge Jesus, que emula os feitos da de Allisson (ambas com 15 vitórias e cinco empates, ao fim de 20 jornadas), tem muitos obstáculos pela frente. Mas Carlos Xavier e António Fidalgo acreditam que tem condições para chegar a bom porto. "É uma equipa consistente, que tem estofo e qualidade e pratica bom futebol, sem perder noção do que tem de fazer [quando as coisas não saem à primeira], como se viu com o V. Guimarães", refere o antigo médio, que representou o Sporting entre 1979 e 1996 (com passagens por Académica e Real Sociedad pelo meio).

Há plantel para as três frentes?

"Não é por acaso que o Sporting está a lutar em todas as frentes. Tem um treinador com grande capacidade e com cultura de vitória. E um excelente plantel, muito equilibrado e com muitas opções, que lhe permite lutar por todos os objetivos", acrescenta o antigo guarda-redes, que jogou em Alvalade de 1979 a 1983.

Ainda assim, a I Liga é uma maratona - "mas daquelas malucas, estilo Ironman", brinca Carlos Xavier. E, mais do que da imbatibilidade, é da capacidade de aguentar o ritmo de vitórias do pelotão da frente que vai depender o êxito de ser o primeiro a cortar a meta. A sobrecarga de jogos (com os leões ainda envolvidos na Taça de Portugal e na Liga Europa) não é problema para António Fidalgo. "Quando se diz que estar em poucas frentes pode ser proveitoso, eu tenho dúvidas. Há desgaste físico, emocional e cognitivo, mas os jogadores gostam é de jogar. E, se for feita uma gestão correta do plantel, para equilibrar em todas as frentes, isso só vai elevar os índices de confiança do plantel", afirma.

Carlos Xavier também considera que, com a chegada dos reforços de inverno (entraram Lumor, Misic, Wendel, Rúben Ribeiro e Montero), "há condições para manter o Sporting em todas as frentes". O percurso, a começar pela visita ao Estoril (domingo, 18.00), "é complicado". Mas, "mantendo o nível e ganhando jogo a jogo", o antigo campeão acredita na reedição do sucesso.