Além do Sporting, só PSG, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique, Spartak Moscovo e Shakhtar de Paulo Fonseca podem vencer quatro ou mais títulos nesta época

Ao vencer no passado sábado a primeira Taça da Liga do seu historial, o Sporting manteve-se entre a restrita lista de clubes europeus que podem conquistar quatro ou mais troféus nesta temporada. Se é certo que os leões já caíram da Liga dos Campeões, ainda mantêm a esperança de vencer uma competição europeia, uma vez que estão presentes nos 16-avos da Liga Europa (com os cazaques do Astana no caminho), além das competições internas em que ainda participam: segundo lugar na I Liga com o líder FC Porto a uma distância alcançável e qualificados para as meias-finais da Taça de Portugal, em que voltam a defrontar os dragões depois do êxito na meia-final da Taça da Liga.

Nesta altura da época já não são muitos os clubes que ainda têm a esperança de arrebatar tantos troféus. Na situação específica do Sporting, por exemplo, só se encontram dois: os escoceses do Celtic, que também já levantaram a Taça da Liga do seu país e trocaram de prova na Europa - além de liderarem tranquilamente, uma vez mais, o campeonato e estarem na quinta ronda da Taça local (defrontam o Partick Thistle); e os russos do Spartak Moscovo, que conquistaram a Supertaça russa, caíram para a Liga Europa, qualificaram-se para os quartos-de-final da Taça (onde se deslocam ao terreno do Krylya Sovietov Samara) e ainda mantêm alguma esperança na Liga do seu país, onde ocupam o terceiro lugar, a oito pontos do Lokomotiv, isto numa altura em que a prova se encontra na pausa de inverno.

O poder do dinheiro

No entanto, há quem esteja em melhor situação para festejar tudo e mais alguma coisa, casos dos colossos Paris Saint-Germain e Manchester City. Os franceses, aliás, são o único clube que pode chegar às cinco conquistas nesta época: já venceram a Supertaça do seu país (2-1 ao AS Mónaco), lideram confortavelmente a Ligue 1, estão nos oitavos da Coupe (vão ao terreno do Sochaux) e nas meias da Taça da Liga (onde se deslocam a Rennes). Além disso, com um ataque em que pontificam Neymar, Cavani, Mbappé ou Di María, são um dos grandes candidatos à vitória na Liga dos Campeões - sendo certo que na próxima eliminatória terão pela frente o bicampeão europeu Real Madrid, que tem nessa prova a salvação de uma época que prometeu muito mas que se está a revelar um desastre a nível interno. Os merengues também podem, aliás, chegar aos quatro troféus caso levantem a "orelhuda", isto depois das duas Supertaças (de Espanha e Europeia) e do Mundial de Clubes.

O outro favorito é o conjunto orientado por Pep Guardiola. Apesar de perdida a invencibilidade na Premier League (que lidera com 12 pontos de avanço sobre o rival citadino, treinado por José Mourinho), o Manchester City está na final da Taça da Liga (em que vai bater-se com o Arsenal) e continua na Taça de Inglaterra, tendo-se qualificado ontem para a quinta ronda, depois de ganhar em Cardiff, no País de Gales, por 2-0. Mas, claro, o grande objetivo é mesmo a Liga dos Campeões e que tem fugido anualmente ao City.

Para completar a lista, restam Bayern Munique e o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca. Ambos venceram a Supertaça dos seus países, lideram as respetivas ligas e continuam em ação nas Taças locais e na Liga dos Campeões. Na qual os alemães, obviamente, têm mais ambições do que os ucranianos, que na próxima eliminatória da Champions enfrentam a Roma.