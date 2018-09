Tribunal decidiu, mas ninguém se entende sobre a AG de dia 23

A situação diretiva do Sporting continua a surpreender toda a gente. Nesta sexta-feira foi conhecida a decisão da providência cautelar apresentada por Jaime Marta Soares relativamente à assembleia geral extraordinária (AGE) de destituição do conselho diretivo agendada para 23 de junho. Na decisão, a que o DN teve acesso, o tribunal diz que, em relação a Jaime Marta Soares, "se afigura sumariamente demonstrada a existência da qualidade do requerente [da Assembleia Geral] e indiciariamente a convocatória da Assembleia Geral por quem de direito". Ou seja, Marta Soares é legitimado como presidente da MAG e é-lhe reconhecido o direito a convocar uma AGE. No entanto, o tribunal acaba por indeferir o pedido de Marta Soares, considerando que os motivos que invoca não são suficientes para que o assunto seja resolvido através de uma providência cautelar. Apesar de reconhecer que uma AGE pode colocar em risco a integridade física de Jaime Marta Soares, o juiz considera que o que o presidente da mesa da Assembleia Geral do SCP está a pedir ao Tribunal é apenas que garanta o cumprimento das "formalidades necessárias" à realização da AGE: "As medidas que o Requerente [Marta Soares] pede que o Requerido [Sporting] faculte não são meios adequados a acautelar que a assembleia geral não se transforme num risco para a integridade física dos participantes, mas simplesmente o cumprimento das formalidades necessárias para a sua integral realização. Pelo exposto, indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar".

Nesse sentido, Jaime Marta Soares, em comunicado, reiterou o pedido ao conselho diretivo "para que tome todas as medidas necessárias para assegurar a realização da AG de dia 23 de junho de 2018, com as medidas de segurança necessárias para que os sócios do clube possam participar e exercer os seus direitos".

Versão diferente tem o conselho diretivo, que ainda assim não põe em causa a decisão do tribunal em reconhecer a legitimidade de Jaime Marta Soares como presidente da MAG. Para o órgão presidido por Bruno de Carvalho, "o texto da decisão não podia ser mais claro: "Indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar"", lê-se no comunicado do conselho diretivo do clube, que reforça as declarações do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, de que esta reunião magna não se vai realizar. "Todas as considerações que possa fazer o ex-presidente da MAG não têm qualquer relevância porquanto serão, posteriormente, discutidas em outra sede", conclui-se.