The Guardian fez trabalho na Academia de Alcochete

Jornal inglês foi procurar saber alguns dos segredos para o sucesso da formação leonina

Já depois de ter estado no centro de estágios do Benfica, no Seixal, o jornal The Guardian, de Inglaterra, fez agora um extenso trabalho sobre a Academia do Sporting, em Alcochete.

O jornalista do diário britânico esteve "um dia inteiro" na Academia leonina e, de acordo com o mesmo, entendeu "os valores" que jogadores como "Cristiano Ronaldo e Figo" aprenderam nos escalões de formação do clube, que o jornal destaca como um dos emblemas que "melhores alas" produzem a nível mundial.

Cristiano Ronaldo é, obviamente, bastante destacado na peça do jornal, servindo de exemplo para os jovens que estão em Alcochete. "Messi é um freak e claramente o melhor de todos, mas o que Cristiano fez para estar perto destes níveis diz muito sobre o homem. Ele veio de uma ilha com nada: um menino magro, com muitos maus hábitos e que gostava de correr contra os defesas. Agora é um jogador completo: uma fera. Nós o usamos como um exemplo em cada sala aqui: do ginásio, às salas de aula de psicologia e aos vestiários. Ele sacrificou-se para obter tudo o que ele tem agora ", disse ao jornal o funcionário Miguel Miranda.