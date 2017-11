Supremo condena Sporting a pagar 300 mil euros a ex-funcionário

Pub

Maurício do Vale trabalhou 20 anos em Alvalade e foi despedido por Bruno de Carvalho em 2013.

O Sporting foi condenado a pagar mais de 300 mil euros a Maurício do Vale, que trabalhou durante quase 20 anos no departamento de relações públicas do clube de Alvalade. "Custou-me muito e foi com imensa tristeza que tive de recorrer aos tribunais", afirmou o ex-dirigente leonino à revista Visão.

Maurício do Vale fez a apresentação da tomada de posse de Bruno de Carvalho, em março de 2013, mas foi "dispensado" no mês seguinte, aquando do despedimento coletivo que abrangeu mais de 60 trabalhadores. O antigo dirigente alegou despedimento ilícito e recorreu ao tribunal.

O Sporting perdeu o caso em primeira instância e também na Relação de Lisboa. Seguiu-se o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que deu agora razão a Maurício do Vale. Num acórdão de 40 páginas, os juízes-conselheiros deram razão ao ex-funcionário leonino, confirmando a "relação vigente" entre Maurício do Vale e o Sporting, "de 23 de agosto de 1993 a 23 de maio de 2013" e não até 2006, como alegavam os leões.