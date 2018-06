Substituição de Bruno de Carvalho por Sousa Cintra comunicada à CMVM

Pub

Sporting informou esta terça-feira sobre alterações na composição do Conselho de Administração da SAD

O Sporting informou esta terça-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) da "substituição, com efeitos imediatos, de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho por José de Sousa Cintra, Vice-Presidente da Comissão de Gestão do Sporting Clube de Portugal", na SAD do emblema leonino, "até ao final do mandato em curso, 2014/2018".

"Foi revogado o mandato de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho enquanto Presidente do Conselho de Administração e, em sua substituição, foi designado José Sousa Cintra, como Vogal do Conselho de Administração e representante da totalidade das acções de categoria A, nos termos e para os efeitos da aludida disposição dos estatutos da Sociedade", pode ler-se no site da entidade.

Recorde-se que Bruno de Carvalho foi destituído no sábado como presidente do Sporting, em Assembleia Geral.