O Sporting venceu o Rio Ave este domingo, por 2-0. Gelson Martins e Bas Dost fizeram os golos.

Foi uma vitória indiscutível, perante um adversário praticamente inconsequente. O Sporting ganhou este domingo ao Rio Ave (2-0), no jogo que encerrou a 27.ª jornada da I Liga, continuando de olho no topo da classificação.

Superiores em todos os aspetos do jogo, os leões só tiveram de jogar o quanto baste para derrubar um Rio Ave bastante mais retraído do que o habitual. A equipa vilacondense - a jogar com três centrais - foi presa fácil para um Sporting (como sempre) guiado pelos pés de Gelson Martins e alimentado pelos golos de Bas Dost.

Gelson, servido por Dost, atirou rasteiro para o 1-0, ao minuto 24. Dost, a passe de Gelson, cabeceou para o 2-0, aos 84'. Pelo meio, os leões ainda acertaram por quatro vezes nos ferros da baliza do Rio Ave.

Com o triunfo, o Sporting - 3.º, com 65 pontos - prossegue na perseguição a Benfica (2.º, com 68) e FC Porto (1.º, com 70): na próxima jornada os leões terão uma difícil deslocação ao terreno do Sporting de Braga (4.º, com 61 pontos). Quanto ao Rio Ave, continua na 5.ª posição, com 40 pontos, mas permitiu a aproximação do Marítimo - que está agora a apenas um de distância.

EQUIPAS:

SPORTING: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William Carvalho e Battaglia (Bryan Ruiz, 76'); Gelson Martins, Bruno Fernandes e Ruben Ribeiro (Acunã, 61'); Bas Dost.

RIO AVE: Cássio; Nélson Monte, Marcão, Marcelo; Nadjack, Leandrinho, Pelé e Yuri Ribeiro; João Novais (Nuno Santos, 87'), Guedes e Diego Lopes (Óscar Barreto, 64').

GOLOS: 1-0 Gelson Martins (24'), 2-0 Bas Dost (84')

