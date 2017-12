Vitória suada sobre o Belenenses em Alvalade (1-0)

Pub

Leões recebem e venceram os azuis do Restelo pela margem mínima, em partida da 13.ª jornada do campeonato. Bas Dost, na transformação de uma grande penalidade, apontou o único golo do jogo

O Sporting recebeu e venceu o Belenenses por 1-0, mas não se livrou de alguns sustos, em partida da 13.ª jornada realizada esta sexta-feira, no Estádio José Alvalade.

Um golo solitário de Bas Dost, na conversão de uma grande penalidade logo aos 13 minutos, valeu aos leões, que sentiram bastantes dificuldades perante um Belenenses ambicioso e arrojado.

Com este triunfo, os verde e brancos ascendem provisoriamente à liderança do campeonato, à espera do que FC Porto e Benfica fazem também esta sexta-feira no clássico do Estádio do Dragão.

ONZES INICIAIS

Sporting - Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William Carvalho; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Acuña; Podence e Bas Dost.

Suplentes - Salin, Ristovski, André Pinto, Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno César e Alan Ruiz.

Belenenses - Muriel; Pereirinha, Gonçalo Silva, Nuno Tomás e Florent; Saré e Yebda; Diogo Viana, Benny e André Sousa; Fredy.

Suplentes - Filipe Mendes, Cleylton, Persson, Filipe Chabu, Miguel Rosa, Tiago Caeiro e Maurides.