"Também temos de seguir o percurso dos árbitros do FC Porto-Benfica, Benfica-Sp. Braga e Benfica-Portimonense", reagiu o técnico leonino sobre os reparos do homólogo encarnado à arbitragem do último dérbi

Jorge Jesus, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 17.ª jornada da I Liga, garante que depois do empate na Luz (1-1) a equipa está completamente focada no encontro com os insulares.

"O Marítimo é uma boa equipa, com boa organização defensiva e [contra a qual] não é fácil marcar golos. Vamos ter um jogo difícil. Temos de ter muita criatividade em termos ofensivos, ter velocidade com poder e qualidade. Vamos estar atentos, o Marítimo é uma equipa que sai bem para o ataque. Queremos acabar a primeira volta invictos. A equipa está confiante, e isso dá-nos essa garantia", afirmou.

Com três reforços hoje oficializados, Jorge Jesus salientou que Wendel, Misic e Rúben Ribeiro dão equilíbrio ao plantel, e, mais do que falar em eventuais saídas, preferiu explicar o motivo das contratações.

"Misic é um jogador que estava referenciado pelo nosso 'scouting'. Rúben Ribeiro dispensa apresentações porque joga na I Liga (Rio Ave), e Wendel é um jovem que vem à procura do seu caminho e vai encontrar obstáculos. É um miúdo para o futuro. O presidente e toda a estrutura do futebol estão interessados em criar mais-valias para o plantel, pelas exigências que vamos ter. Vamos jogar de dois em dois dias ou de três em três dias", enfatizou.

Em relação às declarações do treinador do Benfica, Rui Vitória, que diz que vai estar atento à carreira do árbitro Hugo Miguel, depois de ter criticado a atuação do juiz no 'dérbi' com o Sporting (1-1), nomeadamente decisões tomadas com recurso ao videoárbitro, Jorge Jesus considerou que então se deve seguir a carreira de todos.

"Temos de olhar também para o percurso dos árbitros do FC Porto-Benfica, do Benfica-Sporting de Braga e do Benfica-Portimonense. Aí estou de acordo com Sérgio Conceição", disse.

Nesse sentido, Jorge Jesus não tem dúvidas de que "o VAR [videoárbitro] veio para melhorar o futebol" e "veio também dar mais certezas e verdade desportiva, independentemente ter ficado alguma dúvida num ou noutro jogo".

"Estamos a falar nisso, e com o tempo todos os países mais desenvolvidos em relação ao futebol vão ter o VAR. Tudo tem uma aprendizagem e é normal que o VAR vai ter de melhorar", concluiu.

O Sporting, segundo classificado, com 40 pontos, recebe este domingo às 18:00, o Marítimo, quinto, com 27, em jogo da 17.ª jornada.