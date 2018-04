Petição que pede o reconhecimento de títulos chega ao Parlamento

Pub

Documento já foi assinado por mais de 4 mil pessoas

O Sporting quer que sejam reconhecidos os quatro títulos conquistados nas edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938. A Federação Portuguesa de Futebol só reconhece 18 títulos ao clube. Os quase 5000 assinantes da petição, que vai chegar ao Parlamento - exigem que sejam contabilizados 22 títulos.

A petição já foi assinada por 4598 adeptos e refere que "a Federação Portuguesa de Futebol não reconhece as 17 edições do Campeonato de Portugal (única prova nacional disputada entre 1922 e 1938) não respeitando assim a história dos Clubes e Jogadores que venceram dentro de campo, com as regras da altura e com o aplauso dos adversários", lê-se no texto.

O documento sublinha que o objetivo é que a petição pública obtenha as assinaturas necessárias "para que este assunto seja discutido na Assembleia da República" - o que já aconteceu, uma vez que ultrapassou as 4000.

A petição aguarda agora a análise da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.