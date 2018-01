Pub

Bas Dost fez um "hat-trick". Bryan Ruiz e Acuña e também marcaram no triunfo mais gordo dos leões esta época em Alvalade na I Liga

O Sporting goleou hoje em casa o Marítimo, por 5-0, na última jornada da primeira volta. No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado holandês fez o seu segundo 'hat-trick' neste campeonato, marcando aos 21, 74 e 78 minutos, e atingiu os 16 golos, colocando-se a quatro do líder dos marcadores, o brasileiro Jonas, do Benfica. O costa-riquenho Bryan Ruiz (50) e o argentino Marcos Acuña (90+1) completaram a goleada.