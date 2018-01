Alan Ruiz emprestado ao Colon por 200 mil euros

Pub

O Sporting anunciou um acordo com o clube argentino que prevê para lá da taxa de empréstimo o pagamento por parte do Colon da totalidade do salário do futebolista. No final do ano civil o Colon pode ficar com o avançado a troco de sete milhões de euros

O Colón fica ainda com uma cláusula de opção de compra fixada nos sete milhões de euros por 70%, garantindo o Sporting 30% dos direitos económicos do futebolista e ainda o direito de preferência.

O médio ofensivo argentino tinha sido contratado pelo Sporting ao Colon em 2016 por oito milhões de euros, correspondentes a 4,8 milhões pela transferência, mais 2,2 milhões de euros pagos ao jogador como prémio de assinatura e ainda um milhão de euros para intermediários, a título de comissão, divididos da seguinte forma: 700 mil euros para a 'Admira Partners' e 300 mil euros para a 'Costa Aguiar Sports'.

Alan Ruiz assinou contrato até 2020, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, contrato que seria em 2017 prolongado por mais uma época, contrapartida exigida pelo Sporting para pagar a comissão de 700 mil euros à 'Admira Partners', que estava prevista no contrato e que ainda não tinha sido saldada.