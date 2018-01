Pub

Os leões já investiram 44,96 milhões de euros em novos jogadores nesta época, que entra no top 5 do futebol português

O dia de ontem foi de grande atividade em Alvalade com a oficialização dos reforços Wendel, Josip Misic e Rúben Ribeiro. Três prendas de Dia de Reis para o treinador Jorge Jesus que, tendo em conta os dados conhecidos, representam uma operação global no valor de 10,5 milhões de euros.

A atuação da administração liderada por Bruno de Carvalho neste mercado de inverno já fez subir o investimento do Sporting para esta época 2017-18 para um montante estimado de 44,96 milhões de euros, que representa desde já um recorde absoluto dos leões e, ao mesmo tempo, o quinto maior investimento de sempre de uma equipa portuguesa na contratação de futebolistas ao longo de uma época.

Os leões ultrapassam assim os 37, 71 milhões de euros investidos na época passada, segundo os dados do site Transfermarkt, que era até agora a temporada em que os leões tinham gasto mais dinheiro em reforços, tendo apenas por uma outra vez ultrapassado os 30 milhões de euros - 2011-12 -, mais concretamente 33,89 milhões, numa altura em que Godinho Lopes era o presidente do Sporting.

Numa altura de grande investimento por parte da administração liderada por Bruno de Carvalho, que procura terminar com o jejum de títulos que dura desde 2002, é justo também constatar que estas compras são contrabalançadas com um grande volume de transferências de jogadores, que nesta época atingiram os 50,83 milhões de euros e na época passada chegaram aos 81,23 milhões. Uma realidade bem diferente daquela que a SAD leonina experimentou em 2011-12, quando apenas faturou 6,63 milhões de euros na saída de futebolistas.

Milhões nem sempre dão títulos

No entanto, nem sempre grandes investimentos são sinónimo de conquista do título, pois, tendo em conta os quatro maiores investimentos realizados em Portugal, apenas dois deles resultaram em festejos no final da temporada.

Foi em 2013-14, quando o Benfica bateu todos os recordes, contratando futebolistas por um valor global de 55,75 milhões de euros, ainda com Jorge Jesus como treinador, que iniciou a série que conduziu ao tetracampeonato. E em 2008-09, quando, após ter gasto 46,65 milhões de euros - o terceiro maior investimento de sempre -, o FC Porto conquistou o tetracampeonato sob o comando de Jesualdo Ferreira.

De resto, os dragões não tiveram sucesso em 2014-15, época em que investiram mais 18 milhões de euros do que o Benfica, que acabaria por ser campeão nacional, enquanto em 2008-09 viram os encarnados festejaram no final de uma temporada em que o diferencial entre o investimento dos dois clubes foi abissal, pois o FC Porto gastou mais 39,7 milhões de euros do que o rival.

O Sporting encontra-se para já no segundo lugar da classificação da Liga, mas, no que diz respeito a investimento, lidera destacado o ranking desta época, pois, em contraponto aos 44,96 milhões de euros aplicados pelos leões em reforços, está o FC Porto, com gastos de 21 milhões de euros e o Benfica, cujas compras de futebolistas chegaram apenas aos 9,35 milhões. No entanto, é bom ter em atenção que o mercado de inverno encerra a 31 de janeiro e, até lá, estes valores podem subir.

"Wendel é miúdo para o futuro"

O brasileiro Wendel torna-se desde já o sexto jogador mais caro da história do Sporting, tendo custado sete milhões de euros. O médio de 20 anos, formado no Fluminense, revelou ontem à SportingTV que o seu ponto forte "é o remate" e o fraco "talvez um pouco a marcação", tendo-se mostrado "muito feliz" por estar "no clube de Cristiano Ronaldo". O treinador Jorge Jesus explicou que a contratação daquele que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro é a pensar no futuro: "É um jovem à procura do seu caminho. Vai encontrar de certeza obstáculos a que não está habituado e é um miúdo para se fazer e para o futuro."

Quanto a Josip Misic, de 23 anos, contratado ao Rijeka por três milhões de euros, disse que não pensou muito na hora de assinar, admitindo que é "um grande passo" na sua carreira: "É tudo muito bom. O Ristovski aconselhou-me e disse-me coisas muito boas. Estou entusiasmado e vou dar tudo o que tenho por este clube." Segundo Jesus, o croata é um jogador "várias vezes observado pelo departamento de scouting" e insere--se numa tentativa de "equilibrar o plantel".

Finalmente, Rúben Ribeiro, médio ofensivo de 30 anos que ontem fez o último jogo pelo Rio Ave diante do Sporting de Braga, irá custar aos cofres da SAD do Sporting cerca de 500 mil euros, sendo para Jorge Jesus um jogador de quem "não é preciso falar, pois joga em Portugal".