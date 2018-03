Sp.Braga exige que leões paguem tranche em falta de Battaglia

Pub

Leões pedem também pagamento de mecanismo de solidariedade correspondente às transferências de Pedro Santos e Rui Fonte

Está instalada a polémica entre as direções do Sp.Braga e do Sporting, isto em vésperas do encontro entre as duas equipas para o campeonato, no próximo fim de semana. O emblema arsenalista revelou uma dívida por parte dos leões relativa à falta de pagamento da segunda tranche da transferência do argentino Battaglia, no valor de um milhão de euros, ao passo que os leões dizem que os bracarenses também ainda não liquidaram os valores correspondentes ao mecanismo de solidariedade correspondente às transferências de Pedro Santos e Rui Fonte.

De acordo com o que revelou o emblema minhoto, existiu uma "troca de emails" entre os dois clubes, em que terá ficado inicialmente acordado que a dívida do Sp.Braga, na ordem dos 70 mil euros, seria subtraído ao milhão em falta, valor esse que o Sporting teria de ter pago em fevereiro passado. Agora, contudo, os arsenalistas dizem que vão fazer a transferência dos 70 mil euros ainda esta segunda-feira, esperando que os leões façam o mesmo.

Eis o comunicado do Sp.Braga

"Face às informações que circulam e às várias questões levantadas pelos Órgãos de Comunicação Social, a SC Braga SAD entende prestar os seguintes esclarecimentos às redações:



- Confirmar que esta sociedade tem a receber da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD o valor de um milhão de euros relativo à segunda tranche da transferência do jogador Rodrigo Battaglia, que venceu a 15 de fevereiro de 2018;



- Informar da troca de e-mails entre as sociedades com vista à liquidação deste valor, tendo as partes acordado que ao pagamento a efetuar pela Sporting SAD se subtrairia o valor de 69.726 euros (a que acresce IVA) relativo ao mecanismo de solidariedade das verbas já recebidas pelas transferências de Pedro Santos (3.084 euros + IVA) e Rui Fonte (66.642 euros + IVA);



- A SC Braga SAD acrescenta que tal verba respeita a 50 por cento do valor referente ao mecanismo de solidariedade, estando o pagamento dos restantes fixado para 31 de maio de 2018 (Pedro Santos) e 20 de julho de 2018 (Rui Fonte), conforme as tranches a receber por esta sociedade do Columbus Crew e do Fulham FC, respetivamente;



- Face à posição tornada pública pelo Presidente da Sporting SAD, e apesar de esta ser absolutamente contrária à correspondência trocada entre as partes, informa a SC Braga SAD que procederá já amanhã, segunda-feira, à transferência do valor relativo ao mecanismo de solidariedade (69.726 + IVA) aguardando que a Sporting SAD regularize, ato contínuo, o valor devido a esta sociedade", lia-se