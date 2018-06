Sousa Cintra: "Vamos encontrar as soluções todas"

Pub

Líder da SAD nomeado pela Comissão de Gestão falou esta terça-feira aos jornalistas à chegada às instalações da sociedade

Sousa Cintra chegou na manhã desta terça-feira à SAD do Sporting, mas não quis adiantar pormenores sobre a situação financeira nem sobre a continuidade do treinador Sinisa Mihajlovic, que estará de saída do clube apesar de ainda não ter orientado qualquer treino.

"Queremos deixar tudo a funcionar dentro da normalidade, para que possamos lutar pelos primeiros lugares", começou por dizer aos jornalistas. "Para isso acontecer é preciso tomar decisões acertadas e escolher bem. Estou certo que vou encontrar as soluções adequadas para termos um grande Sporting. Deixava-me triste ver falarem do Sporting pelas piores razões, que íamos precisar de dois ou três anos para recuperar... O Sporting é um clube grande, que amo de coração. Estou certo que vou deixar o Sporting muito bem e que vamos encontrar as soluções todas para que os sportinguistas se revejam numa situação de força, otimismo e esperança", acrescentou o líder da SAD nomeado pela Comissão de Gestão.

Acerca da continuidade ou não do técnico sérvio, prometeu falar sobre o assunto esta quarta-feira.