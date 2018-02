Pub

Antigo médio que deixou Alvalade no ano do último título é adjunto do Viktoria Plzen e destaca "o poder" do Sporting. A equipa de Jesus terá cinco jogos decisivos em 16 dias

O Sporting foi feliz no sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa. Entre um lote de adversários complicados, saíram os checos do Viktoria Plzen, que teoricamente se apresentam como uma equipa ao alcance dos leões, que sonham em chegar à final da prova. Na prática, a equipa de Jorge Jesus tem francas hipóteses de chegar aos quartos--de-final .

O Viktoria Plzen, líder do campeonato checo sem derrotas, vem de uma eliminatória em que afastou o Partizan Belgrado, com um empate 1-1 na Sérvia e um triunfo em casa por 2-0, tendo ganho o seu grupo na fase anterior da Liga Europa, alcançado cinco vitórias e perdendo fora com o Lugano e com o Steaua Bucareste, equipa que o Sporting eliminou no play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Esta eliminatória vai marcar o reencontro com Pavel Horváth, antigo médio do Sporting que aos 42 anos desempenha as funções de treinador adjunto. Em declarações ao site oficial do Viktoria Plzen, o ex--jogador elogiou os leões, "um clube com um historial e uma tradição enormes", reforçando que se trata de "um clube com muito poder". Horváth esteve ligado ao último título nacional conquistado pelo Sporting, em 2001-02, uma vez que foi titular nas três primeiras jornadas desse campeonato, tendo depois sido transferido para o Galatasaray, da Turquia.

O Sporting é o segundo clube português a ter pela frente o Viktoria Plzen, que defrontou a Académica na fase de grupos da Liga Europa em 2012-13, tendo vencido em casa por 3-1 e empatado 1-1 em Coimbra, com Horváth a marcar nos dois jogos. O histórico dos leões com equipas checas resume-se a uma eliminatória da Taça das Taças da época de 1978-79, frente ao Banik Ostrava, equipa que venceu os dois jogos por 1-0, que ditaram a eliminação dos leões na primeira ronda.

O clube de Alvalade joga primeiro em casa, seis dias depois da visita ao Dragão e três dias antes da viagem a Chaves. Aliás, depois da deslocação a Trás-os-Montes, o Sporting segue para Plzen e no regresso joga em Alvalade com o Rio Ave, numa série de cinco jogos decisivos em apenas 16 dias.

Plzen é uma cidade com cerca de 163 mil habitantes que fica perto da fronteira com a Alemanha, sendo conhecida pela produção de cerveja. O Viktoria é um clube fundado em 1911 por um funcionário da companhia de caminhos-de-ferro, mas só no início do atual milénio começou a crescer com o aparecimento de um investidor italiano e depois com o apoio da marca de automóveis Skoda. O primeiro dos quatro títulos de campeão checo apenas foi conquistado em 2010-11.

A equipa é treinada por Pavel Vrba, de 54 anos, que foi selecionador da Rep. Checa entre 2014 e 2016. O Viktoria Plzen não tem nomes sonantes, mas, ainda assim, destacam-se o guarda-redes Kozácik, titular da seleção eslovaca no Euro 2016, que na Liga Europa tem dado o seu lugar ao também experiente Ales Hruska. A defesa, que apenas sofreu cinco golos no campeonato, é liderada pelo internacional checo Lukas Hejda. No meio-campo, Jan Kopic (oito golos) e Daniel Kolár (seis) são os grandes pilares de uma equipa que tem em Michal Krmencik, de 24 anos, o homem mais perigoso no ataque, pois já apontou 17 golos nesta época, dos quais quatro na Liga Europa e 11 na liga checa, da qual é o melhor marcador.

Milan-Arsenal é cabeça-de-cartaz

O sorteio de ontem ditou alguns confrontos que prometem, destacando-se desde logo o encontro entre os históricos AC Milan, onde joga o português André Silva, e o Arsenal de Arsène Wenger. Curiosamente, trata-se da reedição da Supertaça Europeia de 1995, em que os italianos empataram a zero em Londres e conquistaram depois o troféu com um triunfo por 2-0 em San Siro. As outras duas eliminatórias entre estes dois gigantes do futebol europeu foram a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com o Arsenal a levar a melhor em 2007-08 e o Milan a garantir o apuramento em 2011-12.

Destaque ainda para o Atlético de Madrid, que irá medir forças com o Lokomotiv Moscovo, onde tem brilhado o português Manuel Fernandes. Já a Lazio, onde joga Nani, terá um duelo interessante com os ucranianos do Dínamo Kiev. O Marselha, que eliminou o Sp. Braga na ronda anterior, irá enfrentar o Athletic Bilbao.