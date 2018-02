Pub

Cerca de 4.000 sócios do Sporting encheram hoje o pavilhão João Rocha, recinto da Assembleia-Geral, para votarem a alteração de estatutos e do regulamento disciplinar.

As portas do pavilhão 'leonino' fecharam às 14:50, poucos minutos depois de o presidente da mesa da Assembleia-Geral, Jaime Marta Soares, ter dado início à reunião magna.

O escrutínio será feito por voto secreto, com três boletins depositados nas 45 urnas disponíveis.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou que se demite de imediato no caso de um dos dois primeiros pontos não passar, o que acontece se não tiverem 75% de votos favoráveis, como determinam os estatutos, e definiu a mesma margem para se manter no cargo, assegurando que, se sair, não se recandidata.

Caso se verifique a queda dos órgãos sociais, o artigo 46.° dos estatutos prevê a marcação de eleições para data não posterior a 45 dias a contar da cessação do mandato.