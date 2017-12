Só golo de penálti disfarçou exibição pouco convincente

Pub

Leões conseguem os três pontos frente ao último adversário português a vencer em Alvalade, mas a um candidato ao título exige-se mais do que a atitude mostrada pela equipa de Jorge Jesus.

Uma vitória sofrida sobre um Belenenses que chegou a incomodar e pouco mais. O Sporting somou os três pontos e apanhou o FC Porto na liderança, fruto do empate no clássico, mas a verdade é que, depois de uns bons 30 minutos, a equipa arrastou-se numa exibição pouco convincente, na senda das que vem realizando perante os seus adeptos - à partida para o encontro de ontem com os azuis, que no ano passado triunfaram por 3-1 no recinto leonino, a equipa apenas vencera metade dos jogos disputados em casa. As dificuldades não foram assim novidade e além do golo, de penálti, poucas foram as ocasiões claras criadas pelos anfitriões. Muito pouco para quem pretende lutar pelo título.

Numa noite fresca em Alvalade, com quase 47 mil espectadores nas bancadas, Jorge Jesus optou por dar descanso a Battaglia. Bruno Fernandes recuou para a posição 8 e Podence surgiu à sua frente, naquele que foi o jogo 500 de Rui Patrício (432 pelos leões, 68 pela seleção nacional). Domingos, por seu turno, escalou a sua equipa de forma semelhante, com Benny a apoiar Fredy e Diogo Viana na direita, determinado a fazer a vida negra a Coentrão.

Como lhe competia, o Sporting entrou a todo o gás, dinâmico e a colocar muitos problemas à defesa do Restelo, sobretudo a Florent, que apanhava com Gelson, Podence e Piccini. Logo aos dois minutos, o extremo conseguiu tirar um centro a que Bas Dost respondeu com um cabeceamento sobre a trave. Respondeu o lateral esquerdo do Belenenses, num tiro de fora da área após bom cruzamento de Diogo Viana, mas o número um leonino agarrou sem problemas.

Até que, aos 12", Podence fugiu mais uma vez à marcação, acabando por cair na área após ser tocado nas costas por Florent. Nuno Almeida apontou para a marca dos 11 metros e Bas Dost não perdoou, assinando o seu golo número 50 com a camisola verde e branca.

Até à meia hora, o jogo continuou então em bom ritmo, com as duas equipas a chegarem com alguma facilidade à grande área adversária. Ainda assim, a melhor hipótese neste período surgiu aos 23 minutos, quando Acuña rematou de primeira, sobre a trave, após um bom centro de Bruno Fernandes. A partir daí e até ao intervalo, o ritmo do jogo decresceu. Os leões foram controlando a posse de bola mas a verdade é que já não conseguiram voltar a apoquentar Muriel, a não ser em remates de longe, chegando ao descanso com a vantagem mínima.

Bancos entram em jogo

Para o segundo tempo, Domingos arriscou, fazendo entrar o possante Maurides, com Fredy a derivar para a direita. O Belenenses chegou-se então mais à frente, colocando problemas aos leões para estes conseguirem sair da defesa com a bola controlada. Desorganizados, perdendo frequentemente as segundas bolas, os homens da casa só conseguiam ir aproveitando os erros na primeira fase de construção do Belenenses para assustar Muriel. Jesus trocou Podence por Battaglia, subindo Bruno Fernandes, e a equipa conseguiu passar a controlar melhor as ações defensivas, num jogo que avançava a um ritmo trapalhão, com os jogadores de lado a lado a optarem pelas soluções mais complicadas. Futebol aos repelões e os adeptos a ficarem nervosos, temendo o habitual erro defensivo. Desta feita, não sucedeu e as duas melhores ocasiões até foram para os leões na sequência de erros de arrepiar da defesa azul (William e Bryan Ruiz não conseguiram fazer o mais fácil, com Nuno Tomás a cortar sobre a linha o remate do costa-riquenho) mas foi indesmentível o alívio nas bancadas quando Nuno Almeida terminou o jogo.