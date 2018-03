Pub

O Viktoria Plzen esteve a ganhar por 2-0 e a surpresa esteve iminente. Só no prolongamento o Sporting deu um ar da sua graça

O Sporting conquistou ontem na República Checa o direito a disputar pela décima vez na sua história os quartos-de-final de uma competição europeia. Contudo, a equipa de Jorge Jesus foi obrigada a um sofrimento que, à partida, era impensável, pois o Viktoria Plzen chegou a uma vantagem de 2-0, que anulou o resultado da primeira mão. E foi só no prolongamento que um cabeceamento de Battaglia acabou com o sofrimento leonino.

É preciso fazer um ponto prévio: os checos são uma equipa bem inferior ao Sporting. Tinham demonstrado isso no jogo de Alvalade e, ontem, apesar de terem empatado a eliminatória, mostraram sempre ser uma equipa esforçada, mas sem argumentos técnicos para passar uma equipa leonina que fez uma exibição bastante pobre.

As coisas começaram a correr mal ao Sporting logo no início do jogo, quando Marek Bakos abriu o marcador, de cabeça, após um cruzamento de Kovarík. Um lance em que os centrais leoninos falharam a marcação e permitiram que dois adversários saltassem à vontade no coração da área.

A equipa do Sporting jogava a passo, sem garra, intensidade e determinação, algo que sobrava aos checos, que procuravam aproveitar um Battaglia desfasado da posição de defesa direito e um Petrovic que não dava a cobertura necessária à frente da defesa, onde surgiam várias vezes espaços que só não eram mais bem aproveitados pelo adversário porque os seus jogadores não são tecnicamente dotados ou taticamente trabalhados para um jogo interior de qualidade.

Apesar de jogar num ritmo inadmissível para uma equipa com aspirações europeias - ideia várias vezes expressa por Jorge Jesus -, o Sporting teve antes do intervalo uma oportunidade de ouro escanda-losamente perdida por Bryan Ruiz.

Era evidente que se o Sporting acelerasse podia causar estragos na defesa do Viktoria Plzen. Foi isso que aconteceu no início do segundo tempo, quando Acuña, sozinho, atirou ao poste, na recarga a uma defesa de Hruska após remate de Bruno Fernandes. Só que os leões depressa caíram no ritmo do primeiro tempo. E o resultado foi o esperado: já após um aviso de Havel, lá apareceu outra vez Bakos, a aproveitar as facilidades dadas pela defesa leonina para fazer o segundo golo.

Substituição equilibra os leões

Os checos anulavam a desvantagem na eliminatória e, logo a seguir, Kopic quase fez o terceiro golo, perante um Sporting perdido em campo. No banco, visivelmente irritado, Jorge Jesus emendou a mão com uma substituição, lançou Piccini para o lugar de Petrovic e passou Battaglia para o meio-campo. Os leões assumiram finalmente o controlo do jogo e, mesmo sem jogar bem, começaram a criar problemas aos checos. Aos 89 minutos, Gelson Martins rematou ao poste e, já no tempo extra, Bas Dost foi derrubado na área. Só que desta vez o holandês não conseguiu bater o guarda-redes, desperdiçando o penálti (o segundo desde que chegou) e levando o jogo para prolongamento.

Os sinais de melhoria do Sporting confirmaram-se. Bryan Ruiz voltou a perder um golo de forma inacreditável e acabou por ser Battaglia, em cima do intervalo do tempo extra, a acabar com a eliminatória. O argentino bem mereceu o papel de herói, afinal foi ele o responsável pelo equilíbrio da equipa.

Até final, Rui Patrício ainda voou para evitar o terceiro golo dos checos, mas nessa altura o apuramento já estava garantido. Ultrapassado este obstáculo, o Sporting fica hoje a conhecer o próximo adversário, com a certeza de que precisa de fazer muito mais para poder sonhar com a final da Liga Europa.