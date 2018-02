Pub

Sporting geriu a eliminatória, que ficou sentenciada quando Bruno Fernandes bisou. Astana evitou a derrota perto do fim

Missão cumprida, sem brilho. O Sporting garantiu ontem o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, uma fase que não atingia desde a época 2011-12, apesar do empate 3-3, em Alvalade, diante do Astana. Num jogo nada brilhante, valeu aos leões a inspiração de Bruno Fernandes, autor de dois golos, para evitar qualquer tipo de surpresa, pois os cazaques tentaram aproveitar a gestão da equipa portuguesa para lutarem pelo apuramento.

Jorge Jesus mudou mais de meia equipa, mantendo apenas Rui Patrício, Mathieu, Bruno Fernandes e Bas Dost, em relação ao onze de Tondela, um sinal claro de que era preciso poupar para o campeonato - receção ao Moreirense na segunda-feira - e que bastava gerir a vantagem de 3-1 alcançada no Cazaquistão. E não podia haver melhor início de jogo para os leões, pois, logo aos três minutos, Bas Dost cabeceou para o fundo da baliza do Astana, após cruzamento de Bryan Ruiz. Um golo aos três minutos que apareceu na resposta a uma primeira ameaça dos cazaques, quando Twumasi rematou ao poste.

Esperava-se que os jogadores do Astana sentissem o golo, mas tal não aconteceu, pois assumiram as rédeas do jogo, procurando explorar o seu lado esquerdo, onde Tomasov foi aproveitando os espaços que lhe foram concedidos para fazer que a bola fosse rondando a baliza de Rui Patrício. Junto à linha lateral, Jesus desesperava com os seus jogadores, pois os níveis de agressividade da sua equipa estavam no mínimo e a desinspiração era geral, uma vez que o Sporting jogava de forma lenta e falhava demasiados passes, o que colocou várias vezes a sua defesa em perigo.

Aos poucos, os cazaques foram acreditando que era possível fazer uma gracinha em Lisboa e ao minuto 37 o seu ponta-de-lança Despotovic rematou ao poste e logo de seguida, na sequência de um canto, Rui Patrício afastou a bola para os pés de Tomasov, que atirou a bola para o fundo da baliza leonina, quebrando uma série de oito jogos dos leões sem sofrer golos em casa. A eliminatória ainda estava bem segura pelo Sporting, mas na segunda parte era preciso fazer mais, pois, além do golo, o Astana tinha enviado duas bolas ao ferro.

Mais agressividade e golos

No descanso, Jorge Jesus deve ter dado um bom puxão de orelhas aos jogadores e, para dar mais energia à equipa, lançou Acuña para o lugar do complicativo Rúben Ribeiro. E o certo é que o Sporting regressou mais dinâmico e agressivo, depressa começando a sobressair o talento de Bruno Fernandes, que em apenas 11 minutos marcou dois golos, o primeiro dos quais com um pontapé espetacular que não deu hipóteses ao guarda-redes Nenad Eric. Se dúvidas ainda pudesse haver quanto ao vencedor da eliminatória, elas ficaram desde logo dissipadas. Esperava-se até que os sportinguistas arrancassem para um resultado mais volumoso - não que a exibição fosse brilhante, mas a qualidade em relação ao Astana é incomparável.

Só que o Sporting voltou a relaxar no jogo e o Astana continuou à procura de dar uma imagem digna neste adeus à Europa, algo que conseguiu, pois nos últimos dez minutos marcou dois golos e empatou a partida: primeiro com Twumasi a encher o pé e, no último lance do jogo, foi Shomko a estabelecer a igualdade, que fez os cazaques irem felizes para casa (afinal, desde 2014 que não marcavam três golos num jogo fora de casa).

Aos leões resta agora esperar pelo próximo adversário europeu, sendo certo que terão de se aplicar mais se quiserem ir longe na prova. Ontem, o empate com os cazaques fez que terminasse uma série de dez vitórias consecutivas do Sporting em casa, num jogo em que Jesus se preocupou em gerir esforços para o objetivo maior, que é a conquista da Liga portuguesa. Ainda assim, Bas Dost acabou o jogo limitado, para preocupação do técnico.