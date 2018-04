Pub

Clima que se vive em Alvalade não agrada aos atletas. Presidente dos leões estará a considerar "limpeza" de balneário

Rui Patrício e William - capitães de equipa - Gelson Martins, Coates, Mathieu e Bas Dost. Estes seis jogadores terão pedido a Bruno de Carvalho para sair do Sporting, embora em momentos diferentes.

Segundo O Jogo, o guarda-redes e o médio portugueses, que envergam a braçadeira de capitão, já há dois anos que pretendem transferir-se, algo que terá sido agravado pela recente polémica em torno do presidente dos leões. Os restantes quatro jogadores terão mesmo reagido à situação com um pedido de transferência e, sobretudo os jogadores estrangeiros, não gostam do clima que se vive neste momento em Alvalade.

Refere o diário desportivo nacional que Bruno de Carvalho já se dirigiu algumas vezes, de forma indireta, a Rui Patrício e William, considerando que os dois são focos de instabilidade no balneário por se oporem ao presidente.

Assim, Bruno de Carvalho estará a considerar uma "limpeza" de balneário, para ter um plantel que, à vista da direção, não crie problemas.

Estará ainda nos planos do atual presidente do Sporting vender jogadores que outrora poderá ter considerado inegociáveis, mas nunca sairão por propostas muito mais baixas que o valor achado justo pela direção leonina.