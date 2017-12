Pub

Avançado brasileiro que jogou no Belenenses marcou e ganhou aos catalães em 2016. Ao DN deixa conselhos aos leões para esta noite

O Sporting está obrigado a vencer esta noite em Camp Nou, diante do Barcelona, e esperar que, em Atenas, a Juventus não ganhe ao Olympiacos, para conseguir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Uma tarefa complicadíssima para a equipa de Jorge Jesus, pois os catalães não perdem em casa há 23 jogos para a liga milionária - a última vez que saíram derrotados foi a 1 de maio de 2013, nas meias-finais, diante do Bayern Munique e logo por 0-3.

Na última época e meia, o Barça sofreu apenas dois desaires em casa, esta temporada diante do Real Madrid para a Supertaça, e na 3ª jornada da Liga espanhola 2016-17 diante do improvável Alavés. Um dos heróis desse jogo foi o brasileiro Deyverson, atual avançado do Palmeiras, que em Portugal representou o Benfica B e o Belenenses. O atacante de 26 anos guarda esse jogo em Camp Nou como um marco na sua carreira: "Sinto-me um privilegiado por ter marcado um golo ao Barcelona em casa deles."

Nesse contexto, ao DN, deixa claro que a missão dos leões "não é impossível". "Eu conheço bem o Sporting, é uma equipa com grandes jogadores e que luta por títulos. O Alavés lutava para não descer de divisão, por isso se nós conseguimos ir lá ganhar, o Sporting também pode vencer", atirou, explicando qual o segredo para sair de Camp Nou com os três pontos: "Os jogadores do Sporting têm de entrar em campo com o pensamento na vitória e com a certeza de que são capazes. Mas também têm de jogar bastante unidos. Ninguém pode entrar a querer ser o príncipe do jogo, pois só é possível vencê-los com uma grande coesão do grupo."

Deyverson recorda-se que os jogadores do Alavés entraram nessa partida "a jogar a mil à hora", advertindo que se o Sporting fizer o mesmo "será um jogo disputado de igual para igual". O brasileiro considera que o Sporting tem de estar sobretudo preocupado com Messi, a estrela maior do Barcelona. Mas não só: "Todos os olhos têm de estar nele [Messi], mas atenção que os outros jogadores são todos muito bons e podem desequilibrar a qualquer momento. O Sporting não se pode distrair um segundo, se isso acontecer poderá ser fatal."

Só os dragões venceram

O Camp Nou é uma autêntica fortaleza, onde apenas uma equipa portuguesa conseguiu vencer em 14 jogos disputados. Foi o FC Porto, na Taça UEFA de 1972--73, quando Miglietti marcou o golo que deu o triunfo (1-0) aos dragões, então eram orientados pelo chileno Fernando Riera, confirmando o apuramento para a segunda eliminatória da prova, depois de os portistas terem ganho em casa por 1-0.

De resto, o melhor que as equipas portuguesas conseguiram foram dois empates: o Belenenses (1-1), na Taça das Cidades com Feira de 1962-63, e o Benfica de Jorge Jesus (0-0) na fase de grupos da Champions de 2012-13, numa partida em que o Barcelona, orientado por Tito Vilanova, já estava qualificado e alinhou sem alguns dos seus principais jogadores, entre os quais Messi, que só entrou na segunda parte. Hoje tem a palavra o Sporting...