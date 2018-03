Pub

Treinador salienta que triunfo leonino volta a colocar luta pelo título ao rubro

Jorge Jesus, treinador do Sporting, não atira a toalha ao chão mesmo que perca no Dragão. Ainda assim, o técnico verde e branco considera que um triunfo dos leões coloca mais emoção na luta pelo título.

"Não podemos branquear, passando de cinco para oito pontos tem diferença, como é óbvio. Mas não penso assim, penso de maneira completamente diferente e depois deste jogo faltam ainda nove jornadas. Claro que é difícil, mas no futebol tudo é possível. Se ganharmos colocamos as três equipas no mesmo pote, de lutarem para serem campeões. Se não ganharmos ficamos mais afastados dos outros, mas a responsabilidade deste é igual para as duas equipas. Nós porque ficamos mais perto se ganharmos, o FC Porto, mesmo tendo uma boa almofada, deixa os outros ficarem mais perto, por isso a pressão é igual para os dois", disse o treinador, confiante em recuperar a desvantagem de cinco pontos para os dragões.

""A diferença entre as duas equipas é apenas pontual. As duas equipas algumas vezes estiveram melhor e outras piores. O Sporting esteve menos bem nas últimas partidas, mas temos tido algumas condicionantes, como jogar com menos jogadores, devido a expulsões, ou muitos jogos atrás uns dos outros. Mas queremos recuperar os cinco pontos ao adversário, que tem feito um grande campeonato", salientou.

O treinador leonino destacou ainda os três jogos que o Sporting fez contra o FC Porto esta temporada, salientando que para este confronto as estratégias deverão ser diferentes. "Há coisas que vão mudar dos três dois jogos que fizemos contra o FC Porto. Há estratégias diferentes, nós vamos à procura de uma nova ideia de jogo para fazemos uma boa exibição. Queremos estar pelo menos ao mesmo nível dos outros três jogos, sabendo que iremos ser apertados em termos defensivos, mas estamos preparados para isso. Sabemos também que vamos lá para tentar um bom resultado", confessou.

Jorge Jesus falou ainda sobre as possíveis recuperações de Piccini, Coentrão e Bas Dost para este confronto, adiantando que ainda nada está definido. "No treino de amanhã vamos tirar as últimas conclusões, os jogadores que tiveram um surto de gripe ainda não treinam, mas o doutor disse-nos que estão bem. Vão estar convocados.No entanto, não tendo o jogador A ou B poderemos ir para outro sistema, mas que dê uma segurança e uma mais valia para que a equipa consiga ter rendimento", confessou.