Mano Menezes terá recusado proposta do Sporting

Luiz Felipe Scolari não vai ser o sucessor de Jorge Jesus. O treinador emitiu uma declaração no twitter do seu assessor, Acaz Fellegger. "Fui procurado por uma pessoa representando o Sporting para uma possível negociação. Agradeci pela lembrança mas neste momento não posso aceitar o convite", disse o técnico.



Assim, continua indefinida a situação do banco leonino.